UE refuză suspendarea sistemului EES la frontiere, deşi recunoaşte că aceste controale au provocat haos în aeroporturi

UE refuză suspendarea sistemului EES la frontiere. sursa foto: Getty Images

UE a respins solicitările aeroporturilor și companiilor aeriene de a suspenda implementarea noilor controale la frontieră bazate pe amprentare și recunoaștere facială (EES), deși recunoaște existența a „20 de puncte critice” unde se creează haos din cauza cozilor, notează The Guardian.

Cu doar o săptămână înainte de începerea vârfului sezonului de vacanță de vară, oficialii UE au declarat că noul sistem de intrare/ieșire (EES) „nu este perfect”, dar vor transmite reprezentanților industriei turismului că o suspendare completă nu este nici „necesară”, nici „posibilă”.

Controalele durează mult

În cadrul sistemului EES, pasagerii din afara UE trebuie să își înregistreze amprentele și imaginile faciale la prima intrare în spațiul Schengen, urmând ca datele lor biometrice să fie verificate la fiecare ieșire și reintrare.

Companiile aeriene, reprezentanții aeroporturilor și Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) au solicitat săptămâna trecută suspendarea noilor controale până vara viitoare, invocând riscul de haos în principalele destinații de vacanță.

IATA a semnalat că pasagerii se confruntă cu „întârzieri și pierderea legăturilor” în Portugalia, Spania, Italia, Grecia și Belgia, în timp ce Ryanair a avertizat săptămâna trecută cu privire la un „haos la cozi” pe aeroporturi care deservesc destinații turistice populare, precum Málaga, Alicante și Palma.

Totuși, oficialii UE afirmă că nu se poate ca sistemul să fie funcțional în unele țări, dar nu și în altele, întrucât acest lucru ar duce la „situația nefericită a călătorilor blocați la punctele de trecere a frontierei”.

O astfel de situație ar putea apărea, de exemplu, dacă un pasager din Marea Britanie ar intra în spațiul Schengen printr-un punct de frontieră unde noile controale sunt operaționale, dar ar ieși printr-un punct unde acestea nu sunt aplicate. În acest caz, persoana respectivă ar risca să fie înregistrată ca depășind limita de 90 de zile de ședere permisă în orice interval de 180 de zile și să i se refuze intrarea în cadrul unei călătorii ulterioare.

De asemenea, potrivit Financial Times, UE amână introducerea unui sistem separat de preautorizare a călătoriilor – cunoscut sub numele de Sistemul European de Informații și Autorizații privind Călătoriile (ETIAS) – similar sistemului american ESTA.

20 de "puncte critice"

Oficialii au declarat că, dintre cele 1.500 de puncte de trecere a frontierei, doar 20 reprezentau „puncte critice”, urmând să se exercite presiuni asupra statelor membre responsabile pentru a implementa măsuri de atenuare a situației.

Unul dintre locurile cu cele mai mari întârzieri a fost un mic aeroport regional, unde au sosit 3.000 de pasageri într-o singură oră, aceștia neputând fi procesați rapid din cauza existenței a doar patru ghișee pentru verificarea datelor biometrice, au dezvăluit oficialii. Totuși, întrucât era vorba despre o destinație de vacanță, problema apărea doar „două sau trei luni pe an”, au adăugat aceștia.

Lisabona reușise deja să reducă aglomerația prin detașarea de personal suplimentar, iar 50 de noi agenți ai agenției Frontex urmau să fie mobilizați pe aeroportul din Bruxelles, au precizat oficialii.

„Cred că avem îmbunătățiri progresive recurente peste tot”, a adăugat un oficial UE.

Controalele au fost elaborate timp de opt ani și au fost concepute pentru a remedia slăbiciunea controalelor la frontieră, evidențiată de atacurile teroriste de la Bruxelles și Paris din 2015 și 2016.

Introducerea sistemului a fost amânată de multe ori înainte de a începe în octombrie anul trecut, dar cu opțiuni pentru statele membre de a renunța la el în timp ce tehnologia și logistica amprentelor digitale ale pasagerilor erau testate.

În conformitate cu noile reglementări EES, aeroporturile și porturile pot suspenda temporar sistemul dacă cozile devin imposibil de gestionat, dar această renunțare urmează să se încheie în septembrie.