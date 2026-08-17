Cum funcționează Schengen în practică: Aproape 500 de persoane urmărite internațional, prinse în România într-o singură săptămână

Sistemul Informatic Schengen. sursa foto: Comisia Europeană

Într-o singură săptămână, între 7 și 13 august, poliția a găsit pe teritoriul României 490 de persoane care erau căutate prin Sistemul Informatic Schengen (SIS) – baza de date comună la care au acces autoritățile din toate statele Schengen. Astfel, dacă o persoană este căutată de poliția dintr-o țară, restul țărilor pot afla imediat și o pot depista atunci când trece sau se ascunde pe teritoriul lor, scrie Agerpres.

SIS este un fel de „listă comună” de persoane, mașini și documente căutate, la care contribuie și pe care o consultă toate statele din spațiul Schengen. Când apare o potrivire, intră în joc Biroul SIRENE – structura din cadrul Poliției Române care face schimbul suplimentar de informații cu partenerii din celelalte țări, pentru a confirma datele și a decide ce se întâmplă mai departe.

Punând la un loc rezultatele din România și din celelalte state Schengen, în acea săptămână au fost depistate în total 631 de persoane, 52 de autovehicule și 107 documente care erau semnalate în sistem, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Pe teritoriul țării noastre, polițiștii români au pus în aplicare 19 mandate europene de arestare, au găsit 37 de persoane cărora alte state le interziseseră intrarea sau șederea în spațiul Schengen, 244 de persoane căutate pentru a participa la o procedură judiciară și 14 persoane date dispărute de autoritățile din alte state Schengen. În plus, în România au fost ridicate 24 de documente și găsite 47 de autovehicule căutate de parteneri, pentru a fi confiscate sau folosite ca probe.

Schimbul de informații funcționează, însă, în ambele sensuri. Tot în acea perioadă, 141 de persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor.

Dintre acestea, 27 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 16 aveau interdicție de intrare sau ședere în Schengen, 25 erau căutate pentru o procedură judiciară, iar 12 fuseseră date dispărute de autoritățile din România. Partenerii străini au mai descoperit la ei 83 de documente și cinci autovehicule căutate de România.

De ce contează toate acestea acum: de la 1 ianuarie 2025, când România a aderat complet la spațiul Schengen, controalele au dispărut la frontierele interne – adică la granițele cu Ungaria și Bulgaria.

Practic, oamenii pot trece dintr-o țară în alta fără să mai fie opriți sistematic la graniță. Ca să compenseze lipsa acestor controale, polițiștii pot face verificări atunci când situația o cere, folosind aplicația eDAC – exact mecanismul care permite ca persoanele căutate să fie depistate chiar și fără controale clasice la frontieră.