Surse: Doi membri AUR au fost reținuți pentru violențe la protestul ciobanilor. Unul a încercat să răstoarne mașina jandarmilor

Auraş Andone ar fi încercat să răstoarne o maşină a Jandarmeriei în timpul protestului ciobanilor din faţa Guvernului. Sursa colaj foto: Agerpres

Doi dintre cei care s-au infiltrat la protestul ciobanilor din Piaţa Victoriei şi au devenit violenţi alături de alţi indivizi sunt membri ai partidului condus de George Simion. Surse Antena 3 CNN au spus că amândoi au participat la încercarea de a răsturna o maşină a Jandarmeriei. Este vorba despre Auraş Andone şi Valentin Stoica, ei fiind vizaţi de percheziţiile de amploare care au avut loc marţi în 15 judeţe, dar şi în Bucureşti, în legătură cu violenţele de la protestul oierilor.

Doi dintre cei 30 de indivizi săltaţi în cursul zilei de astăzi, în urma percheziţiilor sunt membri de la AUR. Surse Antena 3 CNN spun că amândoi sunt acuzaţi de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar unul dintre ei este printre cei care au încercat să răstoarne autospeciala jandarmilor.

Valentin Stoica, ce figurează pe listele AUR pentru funcţia de consilier local la Călăraşi, a agresat o echipă de jurnalişti şi ar fi aruncat cu obiecte spre jandarmi. La percheziţiile domiciliare, la acesta a fost găsit un borcan cu marijuana.

Al doilea este Auraş Andone, care acuzat de distrugere, tulburarea ordinii şi linişte publice. Acesta ar fi aruncat inclusiv cu garduri în jandarmi, a participat la tentativa de răsturnare a maşinii Jandarmeriei. El a fost pe listele AUR de consilieri locali în comuna Ulmu, judeţul Brăila.

Auraş Andone şi Valentin Stoica la această oră printre persoanele săltate, reţinute de către poliţişti şi procurori. De asemenea, mai sunt alte 21 de persoane reţinute; o parte dintre ele urmând să fie prezentate cu măsura arestului preventiv.