Scene de război în fața Guvernului. Imagini șocante cu bătaia dintre susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi

Jandarmii au dat masiv cu gaze în Piața Victoriei la protestul deturnat de mai mulți inflitrați. Foto: Inquam Photos / George Călin

Protestatarii din Piața Victoriei s-au dezlănțuit în manifestări violente, au încercat să forțeze intrarea în guvern, au rănit un jandarm, au încercat să distrugă o mașină a Jandarmeriei și au fost respinși, în cele din urmă, de forțele de ordine, care au folosit masiv gaze lacrimogene, au transmis marți după-amiază reporterii Antena 3 CNN prezenți la fața locului.

„A fost nevoie de intervenția unui jandarm care a mers și a scos acea mașină din mijlocul manifestanților care au încălcat absolut orice regulă, care au rupt toate gardurile, împrejmuirile și care se aflau în alveola despre care discutam și ceva mai devreme. Se aruncă în continuare cu pietre, se aruncă cu tot felul de obiecte, de la sticle care pot răni. Este un moment extrem, extrem de dificil. Noi suntem acum pe Bulevardul Aviatorilor pentru a vă arăta tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute.

Cordonul de jandarmi este undeva în spatele meu, pentru a încerca să izoleze tot ceea ce înseamnă eventuale reveniri ale manifestanților aici, în Piața Victoriei. Se strigă: «Atenție, pietre, atenție, pietre!» Asta spun jandarmii, pentru că o parte dintre ei, vă spuneam și la intervenția anterioară, au fost răniți. Se încearcă, din câte văd în spatele meu, ca jandarmii să repună gardurile, acela despre care vă vorbeam ceva mai devreme, tocmai pentru a se încerca o nouă delimitare.

"Fermierii" au rupt borduri să dea cu ele în jandarmi

A fost un protest care a demarat destul de pașnic, cu niște fermieri care au venit în număr de câteva sute, poate o mie, care au stat în față la Antipa, care au dorit să vină în centrul pieței, acolo unde le-a fost amenajat un loc special, după care au apărut toate aceste probleme. În momentul în care acești instigatori s-au infiltrat printre ei, au apărut problemele...

Încă o persoană a fost rănită, se pare. Ne spuneau jandarmii că a primit o piatră în față. Se aruncă cu pietre. Se dau lupte, haideți să spunem așa, aici, în fața Executivului, în fața Guvernului României.

Aceste violențe au fost repetitive, au început încă de la 10 - 11 dimineața. Mai multe persoane, între care și un jandarm, au fost rănite. Sunt mulți care au fost loviți cu pietre, sunt jandarmi care, pur si simplu, au fost luați la bătaie în momentul în care acea masa de oameni - care sa știți că nu este mai mare de 500 de persoane - a venit peste ei”, au relatat reporterii Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu și Cristina Filip.