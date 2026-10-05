Pregătire gratuită pentru admiterea la Politehnică. Cum îți rezervi locul la cursurile de Matematică, Fizică și Informatică

Cursurile au loc față în față, cu profesorii universității. sursa foto: Getty

Viitorii candidați la Politehnica București se pot pregăti gratuit pentru admitere. Universitatea organizează, din 10 octombrie, sesiuni de pregătire la Matematică, Fizică și Informatică, notează Agerpres.

Cursurile au loc față în față, cu profesorii universității. Anunțul a fost făcut luni, pe pagina de Facebook a instituției.

„Pe 10 octombrie, începem pregătirile la Matematică, Fizică şi Informatică. Sesiunile sunt gratuite şi se desfăşoară fizic, în Campusul Leu, alături de profesorii Politehnicii Bucureşti. Tot ce trebuie să faci este să îţi creezi un cont pe platforma events.upb.ro, să accesezi pagina de pregătiri pentru materia la care vrei să participi şi să îţi rezervi locul. După confirmare, vei primi biletul cu cod QR necesar pentru acces la sesiunea de pregătire”, a transmis Politehnica.

Rezervările se deschid în fiecare luni, la ora 12:00, pentru sesiunile din săptămâna respectivă.

Locurile sunt limitate. Cine vrea să participe trebuie să își facă o nouă rezervare în fiecare săptămână.