ANPCDDA a transmis un avertisment adresat școlilor și părinților. FOTO: Alex Bogdan/Facebook

Actorul Alex Bogdan a anunțat că anulează toate întâlnirile programate cu elevii de liceu din țară, în cadrul cărora urma să vorbească despre propria experiență cu dependența de jocuri de noroc. Decizia vine după ce mai mulți psihologi și specialiști în domeniul adicțiilor, dar și Agenția Națională pentru Politici în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor (ANPCDDA), au avertizat asupra efectelor negative pe care le-ar putea avea o astfel de inițiativă.

Alex Bogdan se oferise să meargă gratuit în licee pentru a le vorbi adolescenților despre experiența sa cu dependența de jocuri de noroc. Inițiativa a fost însă criticată de mai mulți specialiști.

De asemenea, ANPCDDA a transmis un avertisment adresat școlilor și părinților, precizând că „mărturiile persoanelor aflate în recuperare nu reprezintă o măsură de prevenire fundamentată științific”. Agenția a mai arătat că această practică este contraindicată de principalele foruri europene și internaționale de profil, EUDA și UNODC.

Anunțul făcut de Alex Bogdan

Într-o postare pe Facebook, Alex Bogdan a explicat că nu a intenționat să ofere consiliere psihologică sau să se prezinte drept specialist, ci doar să le împărtășească elevilor propria poveste, pe care a prezentat-o și în spectacolul „Viață în lucru”.

„Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie. M-aș fi dus cu povestea mea, așa cum am spus-o în spectacolul «Viață în lucru». Intenția mea a fost doar să ajut, în niciun caz să mă dau mai tare de cât sunt”, a scris actorul.

Acesta a spus că înțelege de ce subiectul poate provoca dezacorduri între foștii dependenți, psihologi și instituțiile statului, dar a subliniat că în continuare crede în puterea poveștilor de a schimba vieți.

Actorul și-a exprimat speranța că specialiștii și autoritățile vor veni cu alternative prin care să vorbească despre dependențe pe înțelesul adolescenților.

„Sper doar din tot sufletul ca toți cei care m-au pus la zid zilele astea că fac maaaare rău cu aceste întâlniri, să vină cu proiecte mișto, umane, să vorbească pe limba adolescenților, nu cu citate din cărți, studii și alte artificii la care tinerii rămân nepăsători și reci.

Chiar cred că aș fi ajutat, dar simt că treaba asta ar deveni deranjantă pentru foarte multă lume, și deja într-o lume care se hrănește din dispute, într-o lume mult mai dornică de antagonizări decât de armonizări, aș fi fost dat de toți pereții cu acest proiect al meu, să le vorbesc adolecenților.”, a mai scris actorul.

El a mai spus că nu dorește să continue disputele generate de inițiativa sa:

„Am foarte multe proiecte, chiar n-am timp de nervi, de animozități, de energia asta care chiar nu-mi face bine. Așadar, îmi cer scuze dacă am greșit cu ceva, chiar am dorit doar să fac bine. Aștept să văd ce face statul atât de interesat de soarta adolescenților. Aștept cu sufletul la gură să văd ce fac psihologii, etc. Ce a ținut de mine am făcut. Sau măcar am încercat să fac. Veniți să vedeți „Viață în lucru” dragi psihologi, stimate stat, și vă aștept apoi cu propuneri legitime, așa frumos studiate cum vă plac vouă.”