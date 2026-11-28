Italia îl acuză pe Zelenski că a mințit după atacul asupra navei rusești din Libia: „Nimeni nu știa nimic despre ce făceau ucrainenii”

1 minut de citit Publicat la 09:24 28 Noi 2026 Modificat la 09:24 28 Noi 2026

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu poate permite navelor rusești care transportă arme să opereze fără să fie trase la răspundere. FOTO: Getty Images/Profimedia

Ucraina nu a coordonat cu aliații săi operațiunea desfășurată în apropierea portului Benghazi din Libia. Afirmația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit căreia acțiunile au fost convenite în prealabil cu partenerii, nu este adevărată, a declarat vicepremierul și ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, potrivit Sky TG24.

„Nu a existat niciodată nicio coordonare. Niciunul dintre noi nu a fost informat, nimeni nu știa nimic despre ceea ce făceau ucrainenii în Libia. Așadar, ceea ce a spus Zelenski nu este adevărat”, a subliniat Tajani.

Anterior, într-un interviu acordat BBC News Ukraine, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu poate permite navelor rusești care transportă arme să opereze fără să fie trase la răspundere. El a subliniat, de asemenea, că astfel de operațiuni trebuie întotdeauna coordonate cu partenerii.

Președintele ucrainean a afirmat că diplomații Ucrainei colaborează cu omologii din orice țară atunci când operațiunile au loc în apele internaționale sau în apropierea infrastructurii străine. El a insistat că Ucraina nu poate permite navelor rusești să o atace sau să transporte arme și a adăugat că astfel de activități sunt extrem de periculoase, iar forțele ucrainene nu lansează niciodată atacuri fără să se coordoneze cu partenerii internaționali.

Operațiunea Ucrainei în largul coastelor Libiei

Pe 22 noiembrie, drone maritime ucrainene au atacat nave rusești în apropierea portului libian Benghazi.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacul asupra corvetei Merkury și a publicat imagini care arată distrugerea uneia dintre cele mai noi nave din Flota rusă a Mării Negre. La bordul acesteia se afla și un elicopter polivalent Ka-27.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în atac au fost folosite șapte drone maritime ucrainene, lansate de pe o așa-numită „navă-mamă”.

Pe lângă corvetă, a fost lovită și nava rusească de transport marfă MV ANGARA, folosită pentru transportul de echipamente militare.

După atac, în presă au început să apară informații despre presupusa implicare a unor țări terțe în pregătirea operațiunii.

În special, Albania a respins acuzațiile că ar fi ajutat Ucraina să atace nava rusească. Autoritățile albaneze au transmis oficial că teritoriul țării nu a fost folosit pentru lansarea dronelor sau pentru sprijinirea operațiunii.

Atacurile Ucrainei asupra unor nave rusești în Libia riscă să provoace tensiuni între Kiev și Roma, într-un moment dificil pentru guvernul condus de Giorgia Meloni, care se confruntă cu presiuni atât din partea partenerilor de coaliție, cât și a opoziției pentru limitarea sprijinului militar acordat Ucrainei.