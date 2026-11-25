3 minute de citit Publicat la 08:27 25 Noi 2026 Modificat la 08:27 25 Noi 2026

Ministerul italian de Externe a precizat că Tajani a discutat marți cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha. FOTO: Hepta

Atacurile Ucrainei asupra unor nave rusești în Libia riscă să provoace tensiuni între Kiev și Roma, într-un moment dificil pentru guvernul condus de Giorgia Meloni, care se confruntă cu presiuni atât din partea partenerilor de coaliție, cât și a opoziției pentru limitarea sprijinului militar acordat Ucrainei. Italia se teme că extinderea conflictului în Mediterană ar putea destabiliza Libia și declanșa un nou val de migrație, potrivit Politico.

În contextul în care alegerile naționale în Italia ar putea avea loc chiar în această primăvară, atacurile lansate în weekend de Kiev asupra unei nave de război și a unei nave de transport rusești în Libia riscă să provoace o reacție adversă la Roma, un aliat al Kievului care, în același timp, întreține relații tradițional strânse cu țara nord-africană.

„Dacă aceasta este o continuare a războiului dintre Rusia și Ucraina, la doar câteva sute de kilometri de Italia, situația este îngrijorătoare, mai ales că noi lucrăm pentru stabilitatea Libiei”, a declarat ministrul italian de externe, Antonio Tajani, adăugând că Roma nu a fost informată în prealabil despre acest atac.

Ministerul italian de Externe a precizat că Tajani a discutat marți cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha

„Ministrul a reiterat în fața omologului său ucrainean cât de vital este pentru Italia să continue eforturile de a preveni extinderea conflictului cu Rusia și în zona Mediteranei”, se arată într-un comunicat al ministerului. Pentru Italia, „este esențial să fie respectată suveranitatea Libiei și să se continue eforturile pentru stabilitatea, unitatea și suveranitatea acestei țări”.

Cresc presiunile asupra guvernării Meloni

Matteo Salvini, liderul formațiunii de extremă-dreapta „Liga”, un partener minoritar în coaliția de guvernare condusă de Meloni, care adoptă o poziție favorabilă Kremlinului și se opune continuării ajutorului militar pentru Ucraina, a afirmat că „nu ar avea sens” ca sprijinul militar oferit Ucrainei „să ajungă să genereze războaie și să scufunde nave în diverse colțuri ale lumii”.

Kievul și-a apărat dreptul de a lovi navele rusești, chiar și pe cele ancorate la Benghazi, la mii de kilometri distanță de câmpul de luptă.

Această chestiune riscă să devină o sursă de probleme pentru Meloni.

Roma este deosebit de îngrijorată de o posibilă destabilizare a Libiei, o fostă colonie italiană; există temerea că, dacă această țară, fragilă din punct de vedere politic, ar cădea din nou în haos, s-ar putea declanșa un val de migrație peste Marea Mediterană.

Rusia și aliații săi din Libia ar putea folosi migrația drept armă împotriva Italiei, a explicat Arturo Varvelli, expert principal în politici publice la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR).

„Pentru Italia, Libia reprezintă cel mai important dosar de politică externă, deoarece tot ceea ce privește Libia privește și Italia”, a declarat Lia Quartapelle, deputată din partea Partidului Democrat (centru-stânga) și vicepreședintă a Comisiei pentru Afaceri Externe și Europene din Parlamentul italian.

În această vară, fostul premier italian Giuseppe Conte, lider al formațiunii populiste Mișcarea 5 Stele, un partid cheie din opoziție, a stârnit o furtună politică punând la îndoială continuarea ajutorului militar pentru Ucraina, în eventualitatea unei victorii a centrului-stânga la următoarele alegeri.

Partidul de extremă-dreapta din opoziție, „Viitorul Național” (National Future Party), condus de fostul general Roberto Vannacci, se opune, de asemenea, acordării de asistență militară Ucrainei.

Opinia publică este sceptică

Și opinia publică este sceptică. Dintre marile țări din Europa de Vest, italienii sunt cei mai puțin înclinați să susțină Ucraina; un sondaj YouGov, realizat la începutul acestui an, a arătat că doar 32% dintre italieni sunt interesați ca Ucraina să iasă victorioasă în fața Rusiei.

Pentru Meloni, „este o situație dificil de gestionat”, a explicat expertul în sondaje Lorenzo Pregliasco. „Noi [italienii] ne temem să alegem o tabără; tindem să fim reticenți față de conflicte și față de orice implicare a Italiei într-un conflict, indiferent de natura acestuia.”

Această prudență națională a făcut ca Italia să fie un donator relativ modest pentru Ucraina, contribuind cu mult mai puțin decât țări precum Germania sau statele nordice. Italia a oferit asistență militară în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, sumă suplimentată recent printr-un nou pachet de 800 de milioane de euro.

Deși există temeri privind eventuale repercusiuni, este „puțin probabil ca asistența militară să fie afectată în mod semnificativ de atacurile ucrainene”, a declarat Alessandro Marrone, coordonatorul programului pentru apărare, securitate și spațiu din cadrul Institutului pentru Afaceri Internaționale (Istituto Affari Internazionali) de la Roma.

Și nu doar Italia este îngrijorată de o posibilă extindere a războiului în zona Mediteranei.

„Guvernul Greciei se teme că războiul din Ucraina ar putea deschide un nou front în estul Mediteranei și intenționează să poarte discuții pe această temă cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune, în viitorul apropiat”, a declarat un înalt oficial guvernamental grec.