Surpriză pe plaja din Burgas. O sanie cu daruri și o figurină Moș Crăciun în mărime naturală au eșuat pe țărm. Cum au ajuns acolo

1 minut de citit Publicat la 07:58 25 Noi 2026 Modificat la 07:58 25 Noi 2026

O sanie cu daruri și o figurină Moș Crăciun în mărime naturală au eșuat pe țărm. FOTO: Getty Images

Autoritățile bulgare au descoperit marți figurine Moș Crăciun în mărime naturală, o sanie plină cu daruri, un urs polar decorativ și numeroase ornamente festive, după ce au deschis un container maritim eșuat pe țărm în apropiere de Burgas. Se crede că acesta provine de la o navă grecească lovită de drone luna trecută, scrie Reuters.

Unul dintre Moși Crăciuni stătea călare pe un cal de culoarea cuprului, iar altul se afla într-o sanie încărcată cu cadouri. Imaginile difuzate de presa locală arătau o scenă de sărbătoare neașteptată pe plaja bătută de vânt.

?? A container that washed up near Burgas held life-size Santa figures and a polar bear statue. It's suspected to come from the Greek ship Contship Jet, sunk by naval drones in October. https://t.co/s8uzInPxfm — OSINT Map (@OSINTMapLive) November 24, 2026

„Bănuim că acest container face parte din încărcătura navei scufundate Contship Jet, însă acest lucru rămâne să fie lămurit”, declarase la începutul lunii guvernatorul regiunii Burgas, Diko Dikov.

Nava s-a scufundat în octombrie, după ce a fost lovită de drone navale. A fost unul dintre atacurile succesive asupra navelor comerciale din vestul Mării Negre, care au stârnit îngrijorări că războiul Rusiei din Ucraina se extinde.

Bulgarian authorities found life-size Santa Claus figures, a polar bear statue and festive ornaments when they opened a shipping container washed ashore near Burgas and believed to be from a Greek vessel hit by drones last month https://t.co/307lbY0SD8 https://t.co/c55EhBB5LG — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

Atacurile au fost condamnate pe plan internațional. Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, a cerut sprijinul aliaților pentru a-și consolida securitatea maritimă.

Dikov a precizat că autoritățile așteaptă indicații de la procurorii militari privind soarta containerului avariat. El a adăugat că acesta nu va fi lăsat pe țărm, ca să nu devină „o atracție nedorită”.

Contships Management, compania din Atena care opera nava scufundată Contship Jet, a declarat că nu poate confirma că acest container se afla la bordul navei.