Românii din străinătate pot cere buletinul electronic la consulate, din 2 decembrie. Condiția impusă de MAE

1 minut de citit Publicat la 07:59 25 Noi 2026 Modificat la 07:59 25 Noi 2026

Dan Neculăescu, ministrul de Externe. Sursa foto: Dan Neculăescu / facebook

Românii care trăiesc în străinătate ar putea solicita cartea electronică de identitate direct la consulate începând cu 2 decembrie, mai devreme decât fusese stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe, Dan Neculăescu, care a pus în transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern.

„Am pus în transparență proiectul de Hotărâre de Guvern prin care românii din străinătate vor putea solicita Cartea Electronică de Identitate la consulate chiar din 2 decembrie. Vrem să începem această nouă etapă mai devreme decât era prevăzut inițial”, a scris ministrul pe Facebook.

Măsura nu se va aplica însă tuturor românilor din diaspora. În această primă etapă, cartea electronică de identitate poate fi cerută la consulat doar de cei care au domiciliul în România și care pot veni cu toate actele în original, inclusiv cu dovada domiciliului.

„Este important să fim corecți și transparenți de la început: în această primă etapă măsura este disponibilă doar pentru românii care au domiciliul în România și pot veni la consulat cu toate actele în original, inclusiv dovada domiciliului”, a precizat Dan Neculăescu.

Ministrul a anunțat că autoritățile caută și o soluție mai simplă, prin care dovada domiciliului să poată fi obținută online.

„Se lucrează și la o modalitate mai simplă pentru obținerea online a dovezii domiciliului și sper să avem vești bune curând pe acest proces”, a transmis el.

Pentru românii care au domiciliul în străinătate, serviciul va fi disponibil mai târziu, într-o etapă următoare. Ministerul de Externe lucrează la partea tehnică împreună cu Ministerul Afacerilor Interne.

„Nu îi uităm pe românii cu domiciliul în străinătate, continuăm munca tehnică alături de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne pentru a deschide acest serviciu și pentru ei în etapa următoare”, a scris șeful diplomației române.

Programările la consulate se vor face pe platforma eConsulat.ro, imediat după ce Guvernul va adopta hotărârea.