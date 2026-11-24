Grindeanu pune presiune pe Nazare înainte de negocierile pentru bugetul pe 2027: „Să știm de unde plecăm”. Când vrea să fie aprobat

2 minute de citit Publicat la 21:13 24 Noi 2026 Modificat la 21:13 24 Noi 2026

Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres/Inquam Photos - Mălina Norocea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte până la sfârșitul acestei săptămâni un raport privind situația financiară a României, inclusiv datoriile statului și nivelul deficitului bugetar. Liderul social-democrat spune că documentul este necesar pentru începerea negocierilor privind bugetul pe 2027, pe care își dorește să îl vadă aprobat până la sfârșitul lunii decembrie. Grindeanu a criticat și situația economiei, despre care spune că este „gripată”.

Aflat la Suceava, unde s-a întâlnit cu primarii PSD din zonă, Sorin Grindeanu a declarat că așteaptă de la ministrul Finanțelor o prezentare clară a situației bugetare, pentru a ști de la ce date pornesc discuțiile privind veniturile și cheltuielile statului în 2027.

„În primul rând, mă aștept ca în această săptămână ministrul Finanțelor, Nazare, să facă prezentarea raportului la 31 octombrie legat de situația pe care acest guvern a găsit-o atunci când a preluat guvernarea”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a amintit că Alexandru Nazare a făcut parte și din Guvernul precedent, astfel că este familiarizat cu situația finanțelor publice.

Grindeanu a insistat că raportul trebuie prezentat cât mai repede, pentru ca partidele din coaliție să poată începe discuțiile despre bugetul anului viitor.

„Eu sper că acest raport să fie și chiar îl îndemn să-l prezinte acest raport în această săptămână, să știm de unde plecăm, să știm care sunt indicatorii macroeconomici, să știm care sunt datoriile, să știm care-i procentul de deficit la 31 octombrie, iar imediat după aceea să începem discuțiile pentru bugetul pe anul 2027”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu vrea ca bugetul pe 2027 să fie aprobat până la sfârșitul lunii decembrie

Sorin Grindeanu susține că România ar trebui să intre în noul an cu bugetul deja adoptat, pentru a evita întârzierile în stabilirea cheltuielilor publice.

„Bugetul pe 2027 va fi aprobat în 2026, la sfârșitul lunii decembrie anul acesta. E ceea ce mi-aș dori și cred că e realizabil acest lucru”, a declarat președintele PSD.

Acesta s-a arătat optimist că termenul va putea fi respectat, în condițiile în care pregătirile au început deja, iar Ministerul Finanțelor a transmis fiecărui minister limitele de cheltuieli.

„Sunt optimist din acest punct de vedere. Știu că s-au trimis limitele către fiecare minister în parte, s-a început să se lucreze la buget și, așa cum e normal, eu cred că trebuie să intrăm în 2027 cu un buget deja aprobat”, a explicat Grindeanu.

Ce măsuri vrea PSD să fie discutate la negocierile pentru buget

Președintele PSD a precizat că negocierile pentru bugetul de anul viitor vor include mai multe măsuri sociale, printre care majorarea pensiilor, salariul minim și contribuția la asigurările de sănătate (CASS) pentru mame.

De asemenea, vor fi discutate măsurile care îi privesc pe veteranii de război, invalizi, foștii deținuți politici și persoanele cu dizabilități.

Grindeanu a criticat deciziile luate anterior în privința acestor categorii și a spus că propunerile vor fi analizate după ce va fi cunoscută situația bugetară.

„Aceste lucruri, toate, vor fi detaliate atunci când vom avea liniile mari ale bugetului”, a precizat liderul PSD.

Totodată, acesta a atras atenția că economia României trece printr-o perioadă dificilă, pe fondul inflației ridicate, al creșterii taxelor și al scăderii consumului.

„Economia în acest moment e gripată, și asta o arată toți indicatorii macroeconomici”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a insistat și asupra necesității majorării pensiilor în 2027, după doi ani în care acestea au fost înghețate. În opinia sa, creșterea prețurilor și a taxelor a afectat puternic populația, iar pensionarii trebuie să beneficieze de o indexare a veniturilor.

„Aici sunt lucruri care au ajuns la limita de suportabilitate pentru cetățeni, iar pensionarii, în primul rând, trebuie să aibă această creștere și această indexare nenegociabilă”, a declarat Grindeanu.