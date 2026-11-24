Lovitură pentru importurile din China: UE și Marea Britanie sunt aproape de un acord pe piața mașinilor electrice

1 minut de citit Publicat la 21:00 24 Noi 2026 Modificat la 21:00 24 Noi 2026

Stație de încărcare a mașinilor electrice. Imagine cu caracter ilustraiv. Sursă: Getty Images

Statele membre UE înclină către includerea vehiculelor electrice britanice în schema "Made in Europe", destinată protejării producătorilor auto locali de importurile ieftine din China, au declarat pentru Reuters diplomaţi din blocul comunitar, preluaţi de Reuters.

Comisia Europeană (CE) lucrează la norme de tip "Made in Europe", care vor include limite privind conţinutul local în vehiculele electrice (EV) comercializate în blocul comunitar. Planurile Bruxelles-ului sunt încă în curs de elaborare, dar se preconizează că vor fi introduse chiar de anul viitor.

Schema solicită companiilor să includă un anumit procent de conţinut european ca o condiţie a accesării subvenţiilor UE sau vânzarea către guvernele sau agenţiile blocului comunitar. Guvernul premierului britanic fac presiuni pentru includerea în schemă a maşinilor produse în Regatul Unit.

Irlanda, care deţine preşedinţia rotativă a UE, a prezentat luni statelor membre cea mai recentă propunerea a sa, pentru a fi analizată. Diplomaţii spun că propunerea include în schema "Made in Europe" întreaga Europă, inclusiv din Spaţiul Economic European: Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, plus Elveţia şi Marea Britanie. Pentru componente ar putea fi incluse ţări ca Japonia sau Coreea de Sud.

Aceste concesii vor fi acordat ţărilor din afara UE pe bază de reciprocitate, dar nu s-a stabilit încă ce înseamnă exact această prevedere, au precizat diplomaţii.

Conform unei propuneri înaintată de Franţa şi Germania, acele ţări vor trebui să-şi armonizeze măsurile de protecţie comercială cu cele ale UE, care includ taxe vamale impuse vehiculelor electrice din China.