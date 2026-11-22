Modelul care a dus Dacia pe primul loc în topul vânzărilor din Europa. Schimbări majore pe piața auto europeană. Ce cumpără şoferii

4 minute de citit Publicat la 11:37 22 Noi 2026 Modificat la 11:37 22 Noi 2026

Dacia Sandero își păstrează poziția de lider în topul celor mai vândute mașini din Europa. Foto: Hepta

Dacia Sandero își păstrează poziția de lider în topul celor mai vândute mașini din Europa în luna octombrie, cu aproape 18.000 de unități înmatriculate. Totuşi, maşina românească a înregistrat o scădere de peste 10%. În noul trend de pe piaţa europeană, mașinile electrice au urcat la o cotă de 31%, iar motoarele pe benzină și motorină au suferit scăderi abrupte. Peste 1,11 milioane de mașini noi au fost înmatriculate în Europa în octombrie, în creștere cu 3,3% față de anul trecut, informează Autonews.com.

Piața auto europeană a continuat seria rezultatelor pozitive în luna octombrie, vânzările crescând cu 3,3%, până la 1.114.528 de unități, deși avansul cotei de piață a mărcilor chinezești a încetinit ușor în această perioadă. Vânzările de vehicule electrice pe baterii au rămas solide, înregistrând o creștere de 57% și atingând o cotă de piață de 31%.

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Producătorii auto chinezi au deținut 13,5% din piață în luna octombrie – o ușoară scădere față de luna septembrie, când cota lor a fost de 14,6% –, conform datelor preliminare furnizate de compania de cercetare a pieței Dataforce, care acoperă 98% din vânzările înregistrate în UE, Regatul Unit, Islanda, Norvegia și Elveția.

La nivelul întregului an, vânzările au crescut cu 5,8%. Rezultatele înregistrate de Tesla în septembrie – care au stabilit un record european pentru producătorul american de vehicule electrice – nu s-au menținut și în octombrie.

Deși vânzările au crescut cu 73% față de anul precedent, ajungând la 11.722 de unități, acest nivel a fost mult sub cel din septembrie, când s-au vândut 66.035 de vehicule. Acest ritm inconstant al vânzărilor Tesla respectă tiparul obișnuit al companiei, caracterizat printr-o intensificare a livrărilor la finalul fiecărui trimestru.

Dacia Sandero, liderul vânzărilor în Europa

Tesla Model Y, cel mai bine vândut model în luna septembrie, a coborât pe locul 31, în timp ce Model 3, al doilea cel mai bine vândut model în septembrie, a ajuns pe locul 112.

Dacia Sandero a fost liderul preliminar al vânzărilor, cu 17.812 înmatriculări, fiind urmată de Volkswagen Golf și Toyota Yaris Cross.

Mărcile chinezești au înregistrat, din nou, cele mai mari creșteri procentuale, în frunte cu Changan, care a trecut de la mai puțin de 100 de unități vândute în octombrie 2025 la 2.847. Pe locul al doilea s-a situat marca Geely, care a crescut de la aproximativ 300 de unități vândute în 2025 la 8.144.

Vânzările mărcii Chery au crescut cu 290%, ajungând la 7.348 de unități, în timp ce Leapmotor – marcă deținută parțial de Stellantis – a raportat o creștere a vânzărilor de 256%, până la 13.902 unități. Polestar a fost singura marcă chinezească importantă care a înregistrat o scădere a volumului, vânzările sale diminuându-se cu 30%, până la 2.659 de unități.

Honda și Kia conduc în topul mărcilor non-chinezești în luna octombrie

Cu excepția Tesla, Honda a înregistrat cea mai mare creștere dintre mărcile consacrate cu volum mare de vânzări din Europa, vânzările sale urcând cu 22%, până la 6.142 de unități. Vânzările mărcii Kia – care, în acest an, a rămas ușor în urma pieței – au înregistrat un salt în octombrie, crescând cu 14%, până la 45.150 de unități, impulsionate de două modele noi: hatchback-ul compact K4 și vehiculul de transport persoane PV5.

Alte mărci care au depășit evoluția pieței au fost Mazda (+14%), Mini (+13%) și Fiat (+6,5%). Printre mărcile care au rămas în urma pieței s-au numărat Alfa Romeo, cu o scădere de 40%, până la 3.021 de unități. DS, care a înregistrat o scădere de 31%, până la 1.449 de unități; și Seat (parte a grupului VW), cu o scădere de 30%, până la 11.601 unități. Viitorul mărcii spaniole este incert, Grupul VW direcționând cea mai mare parte a investițiilor către Cupra, un brand poziționat într-un segment superior. În plus, Seat nu are în ofertă niciun vehicul electric.

Audi, Dacia, Ford, Hyundai, Opel/Vauxhall, Porsche și Volvo au înregistrat, toate, scăderi de peste 10% în această lună.

În funcție de tipul de propulsie, vânzările de vehicule electrice pe baterii au crescut cu 57% în luna octombrie și cu 43% de la începutul anului, consumatorii profitând de stimulentele oferite pe piețele majore și căutând alternative la prețurile ridicate ale combustibililor, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Vânzările de vehicule hibride plug-in (PHEV) au continuat să crească, în special pe măsură ce mărcile chinezești au căutat să importe mașini cu acest tip de propulsie înainte de impunerea unor cote de către UE. Vânzările de modele PHEV au crescut cu 11% în luna octombrie și cu 21% de la începutul anului. Vânzările de mașini hibride convenționale (full-hybrid) au crescut cu 8% în octombrie și cu 13% de la începutul anului.

Vânzările de vehicule cu motoare pe benzină au scăzut cu 18% în octombrie și cu 7,9% de la începutul anului, în timp ce vânzările de vehicule diesel au scăzut cu 26% în luna octombrie și cu 16% de la începutul anului.