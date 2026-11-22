HĂRȚI. Coduri galbene și portocalii de ninsori și viscol în mare parte din țară. ANM anunță că stratul de zăpadă va ajunge la 30 de cm

2 minute de citit Publicat la 10:17 22 Noi 2026 Modificat la 10:18 22 Noi 2026

Temperaturile scad semnificativ în cea mai mare parte a țării de duminică seara până marți, și vor fi ninsori, lapoviță și ploi, a anunțat duminică ANM. Foto: Getty Images

Temperaturile scad semnificativ în cea mai mare parte a țării de duminică seara până marți, și vor fi ninsori, lapoviță și ploi, a anunțat duminică ANM, care a emis mai multe avertizări cod galben și portocaliu. La munte va ninge viscolit și se va depune un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri. Pentru luni, meteorologii au emis cod portocaliu de viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 120 kilometri pe oră, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și în sud. Temperaturile vor coborî sub mediile multianuale pentru această perioadă.

O informare meteorologică valabilă de duminică, ora 22.00, până marți, ora 20.00, anunță precipitații moderate în cea mai mare parte a țării. Local se vor acumula 10-15 l/mp, iar în jumătatea de vest și la munte, pe arii restrânse, 20-40 l/mp.

La munte și în nordul Moldovei vor predomina treptat ninsorile. În Maramureș, Transilvania și zonele deluroase va ploua până luni după-amiază, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În restul țării vor fi mai ales ploi. La munte se va depune un strat de zăpadă de 10-30 de centimetri, iar pe alocuri, în zonele deluroase din centrul și nordul țării, de 2-6 centimetri.

Vântul se va intensifica în noaptea de duminică spre luni, mai ales la munte, la altitudini mari. Luni și marți se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 80-100 km/h. La munte va ninge viscolit, iar trecător viscolul va ajunge și în zonele joase, mai ales în centrul și nordul țării.

Coduri galbene încă de duminică

Duminică, între orele 10.00 și 22.00, la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va avea rafale de 80-100 km/h.

De duminică seară, de la ora 22.00, până luni la ora 12.00, intră în vigoare un nou cod galben. În cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la peste 1.500 de metri, vor fi ninsori abundente, de 10-25 l/mp. Se va depune un strat de zăpadă de 10-15 centimetri, izolat de 25 de centimetri, iar vântul va bate cu 70-100 km/h, viscolind ninsoarea. În sudul Banatului vor fi ploi însemnate, de 25-30 l/mp și izolat de 40 l/mp.

Cod portocaliu de viscol puternic la peste 1.700 de metri

Luni, 23 noiembrie, între orele 12.00 și 23.00, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va sufla tare, cu rafale de 100-120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

În același interval, este în vigoare un cod galben de ninsori viscolite în Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură. Va ninge moderat, cu cantități de apă de circa 10 l/mp, și se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri. Vântul va bate cu 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.

Tot luni, între orele 12.00 și 23.00, un alt cod galben vizează intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și nord-estul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea.