ANM a emis prognoza specială pentru Bucureşti. Vremea se răceşte, va ploua şi va bate vântul. Temperaturile minime şi maxime

<1 minut de citit Publicat la 10:19 22 Noi 2026 Modificat la 10:20 22 Noi 2026

Sunt prognozate temperaturile maxime și minime. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis o prognoză specială pentru Bucureşti. Până marţi, 24 noiembrie, vremea se mai răceşte, cu temperaturi minime de 1 grad şi maxime de 14 grade Celsius. Se răceşte de duminică seară, când cerul se va înnora, iar în a doua parte a nopții, va ploua slab (2...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 4-6 grade Celsius.

Apoi, de luni dimineaţă până marţi dimineaţă, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (5...10 l/mp, izolat 15 l/mp). Vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări (viteze de 40...45 km/h) mai ales pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 12-14 grade, iar minima de 1-2 grade.

Prognoza pentru marţi

Vremea se va răci accentuat, astfel valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va prezenta intensificări temporare (viteze la rafală de 40...50 km/h).

Temperatura maximă va fi de 7-8 grade.

În intervalul 22 noiembrie, ora 22 - 24 noiembrie, ora 20 pentru București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează precipitații în general moderate cantitativ, răcire a vremii și intensificări ale vântului.