Un rezervor uriaș cu 20 de milioane de litri de apă fierbinte, soluția Estoniei pentru iarna 2026 - 2027. Cum funcționează sistemul

Tallinn are de acum un rezervor de 42 de metri înălțime, plin cu 20 de milioane de litri de apă fierbinte, care ar trebui să ajute la încălzirea orașului în iarna care urmează. FOTO: Getty Images

Tallinn are de acum un rezervor de 42 de metri înălțime, plin cu 20 de milioane de litri de apă fierbinte, care ar trebui să ajute la încălzirea orașului în iarna care urmează. Compania Utilitas a pus în funcțiune, la complexul energetic Väo, cea mai mare instalație de stocare termică din statele baltice, cu o capacitate de 1.100 MWh. Rezervorul va echilibra producția zilnică de energie și va reduce consumul de combustibili fosili.

Instalația este primul acumulator de căldură la scară largă din capitala Estoniei. Are 42 de metri înălțime și 26 de metri diametru și poate stoca 20.000 de metri cubi de apă, cam cât încap în aproape opt piscine olimpice. Puterea instalației este de 80 MW, potrivit Utilitas.

Principiul e simplu, și anume căldura produsă când cererea e mică se păstrează în rezervor și se folosește când consumul crește. Așa, producția zilnică de energie se poate echilibra, iar centralele pe combustibili fosili sunt pornite mai rar.

„În industria energetică de astăzi, unde flexibilitatea și eficiența sunt din ce în ce mai importante, stocarea joacă un rol foarte important. Aceasta permite un răspuns mai bun la variabilitatea consumului, crește eficiența producției și securitatea aprovizionării întregului sistem. Tehnologia de stocare este la fel de necesară atât în rețelele de electricitate, cât și în cele de încălzire”, a declarat Priit Koit, CEO al Utilitas Group.

Investiție de 8 milioane de euro, cu bani europeni

Rezervorul a fost construit de compania suedeză Granitor Rodoverken AB, care face acum parte din grupul de servicii industriale Bilfinger. Proiectul a costat în total 8 milioane de euro. Centrul de Investiții pentru Mediu a cofinanțat lucrarea cu 675.000 de euro din fondurile instrumentului de redresare NextGenerationEU al Uniunii Europene.

Primarul Tallinnului, Peeter Raudsepp, spune că rezervorul face rețeaua de termoficare mai sigură: „Unitatea de stocare termică construită permite stocarea și utilizarea căldurii atunci când consumul de căldură este mare, contribuind astfel la consolidarea fiabilității rețelei de încălzire centralizată. O flexibilitate mai mare și o rețea de încălzire centralizată mai stabilă sunt în interesul fiecărui rezident din Tallinn. Investițiile trebuie continuate, iar instalația de stocare termică care a fost construită este un exemplu al modului în care investițiile făcute în interesul consumatorilor și pentru creșterea securității aprovizionării sunt, de asemenea, eficiente din punct de vedere economic.”

Complexul energetic Väo produce energie verde în două centrale de înaltă eficiență, care generează atât căldură, cât și electricitate, și în două parcuri solare.