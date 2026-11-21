Salarii care nu mai ajung, chirii uriașe: nemulțumirea față de scumpiri a scos mii de europeni în mai multe țări

4 minute de citit Publicat la 23:07 21 Noi 2026 Modificat la 23:07 21 Noi 2026

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Mii de oameni au manifestat sâmbătă în Portugalia și Franța, cerând salarii mai mari, locuințe la prețuri accesibile și măsuri împotriva scumpirii traiului. La Lisabona, angajații au mărșăluit în ciuda ploii torențiale, iar la Paris s-au adunat sindicate, activiști din mișcarea „Vestelor galbene” și grupuri de tineri, scrie Euronews.

Protestele împotriva costului vieții și a inegalităților sociale au continuat sâmbătă, 21 noiembrie, în Europa, cu manifestații în Portugalia, Spania și Franța.

În Franța, demonstrațiile împotriva costului vieții, pentru drepturile studenților și împotriva violenței poliției au continuat pentru a șasea sâmbătă la rând. Participarea a fost însă considerabil mai mică decât cu o săptămână în urmă.

În timpul marșului de la Place de la République până la Place de la Nation, la Paris, manifestanții au fluturat steaguri și au purtat tricouri cu siglele sindicatelor. Alții au venit îmbrăcați în vestele galbene care au devenit simbolul mișcării.

Potrivit Ministerului de Interne, 82.500 de oameni au participat la manifestații în toată țara, dintre care 21.500 la Paris. Organizatorii au estimat totalul la 150.000 de participanți, dintre care 45.000 au mărșăluit în capitală.

Cu o săptămână înainte, autoritățile număraseră 106.000 de manifestanți în toată Franța, iar organizatorii estimaseră participarea la 200.000 de oameni.

La Lyon, unde manifestațiile fuseseră interzise pe o suprafață mare, mai multe marșuri neautorizate au încercat după-amiază să ajungă în centrul orașului. Poliția a dispersat grupurile cu gaze lacrimogene, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului.

La Marseille, 4.600 de oameni au participat la proteste, potrivit poliției, la fel ca data trecută. Marșul s-a împărțit ulterior în două grupuri, iar unul dintre ele a continuat ca manifestație neautorizată.

Aproximativ 70.000 de polițiști și agenți de securitate au fost mobilizați în toată țara. Manifestațiile au fost în mare parte pașnice, deși au fost semnalate incidente violente izolate, inclusiv la Marseille.

Cea mai recentă mobilizare a coincis cu a opta aniversare a mișcării „Vestelor galbene”, care a început în noiembrie 2018 ca reacție la creșterea taxelor pe carburanți și s-a transformat apoi într-un protest mai amplu împotriva costului vieții și a inegalităților sociale.

Mii de oameni au mărșăluit la Lisabona în ciuda ploii torențiale

În Portugalia, mii de angajați au ieșit pe străzile Lisabonei pentru a cere salarii și pensii mai mari, locuințe mai accesibile și servicii publice mai bune. Manifestația a fost organizată de cea mai mare confederație sindicală din țară, CGTP-IN, și a avut loc în ciuda ploii torențiale.

Protestatarii au venit în capitală din toată țara: trenuri speciale au sosit din Porto, iar autobuze i-au adus pe manifestanți din orașe precum Aveiro și Faro.

Sindicatul i-a cerut guvernului să răspundă presiunilor financiare tot mai mari asupra familiilor, solicitând prețuri mai mici pentru bunurile și serviciile de bază, precum și măsuri care să facă locuințele mai accesibile.

„Vorbesc despre economie, dar nu știu cum e să numeri fiecare bănuț ca să plătești chiria și facturile la curent. Nu știu cum e să fii nevoit să alegi între a cumpăra medicamente și a pune mâncare pe masă”, transmite CGTP-IN într-un videoclip de campanie distribuit pe pagina sa de Facebook.

Mulți dintre manifestanți au spus că veniturile lor nu mai ajung pentru cheltuielile de zi cu zi, în special pentru locuință, mâncare și facturile la energie. Mobilizarea a reflectat și nemulțumirea tot mai mare față de proiectul de buget de stat pe 2027 propus de guvern și față de felul în care acesta tratează serviciile publice.

Pe lângă manifestația națională de sâmbătă de la Lisabona, CGTP-IN a convocat un nou protest în fața Adunării Republicii pentru marțea viitoare, 24 noiembrie, când va avea loc votul final pe proiectul de buget de stat.

Locuințele și puterea de cumpărare, în centrul nemulțumirilor

Deși manifestațiile din Portugalia și Franța au fost organizate separat, ele au avut mai multe preocupări comune, în special scăderea puterii de cumpărare și dificultatea de a găsi locuințe la prețuri accesibile.

În Portugalia, prețurile locuințelor s-au dublat de peste două ori din 2017, iar chiriile pentru contractele noi au crescut puternic. Potrivit Eurostat, câștigurile medii anuale din 2025 au fost cu 37% sub media UE.

Manifestațiile au venit la o zi după un val mai amplu de proteste ale studenților și angajaților, care a cuprins vineri, 20 noiembrie, peste 20 de țări europene.

Mii de oameni au ieșit sâmbătă și pe străzile Barcelonei. Poliția a estimat participarea la 3.000 de oameni, iar organizatorii la 5.000. Manifestanții au cerut locuințe mai accesibile, o finanțare mai bună a educației publice și servicii publice mai solide.

La Madrid, o manifestație separată s-a axat pe modul în care au fost tratați vârstnicii din căminele de bătrâni în timpul pandemiei de Covid-19.

Protestatarii de la Madrid cer dreptate pentru decesele din căminele de bătrâni

Manifestanții au ieșit în stradă cerând dreptate pentru cei 7.291 de vârstnici care au murit în căminele de bătrâni în timpul primului val al pandemiei de Covid-19, în 2020.

Protestul, organizat împreună cu Marea de Residencias (Mișcarea Căminelor de Bătrâni), a cerut adevăr, dreptate și despăgubiri pentru victime și familiile lor.

Protestatarii au denunțat protocoalele controversate introduse de guvernul regional condus de Isabel Díaz Ayuso, care au restricționat transferul în spitale al unor vârstnici din cămine în timpul pandemiei. Ei au cerut și ca toate căminele de bătrâni să fie deținute și administrate integral de stat.

Criticii au calificat măsurile drept discriminatorii, în timp ce guvernul regional și-a apărat modul în care a gestionat criza.