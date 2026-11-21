Rețeaua „Matrioșka”: Cum se folosește Rusia de criza locuințelor pentru a influența alegerile parlamentare din Spania

7 minute de citit Publicat la 22:52 21 Noi 2026 Modificat la 22:52 21 Noi 2026

Rețeaua de dezinformare „Matrioșka” folosește știri false difuzate, sub masca unor site-uri clonă, care imită site-uri de știri internaționale reale, avertizează centrul Stratcom al NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rusia desfășoară în prezent o amplă acțiune de dezinformare în Spania, înaintea alegerilor parlamentare anticipate, programate în această țară duminica viitoare, pe 28 septembrie, conform Antibot4Navalny, o organizație nonprofit de experți independenți specializați în demascarea și identificarea campaniilor de dezinformare și acțiunilor propagandei ruse. Campania rusă se folosește de o rețea de boți „Matrioșka”, care propagă deja în mediul online mai multe mesaje panicarde, disimulate sub știri false publicate pe site-uri clone care imită CNN, Euronews și El Pais, arată Centrul de Comunicații Strategice al NATO, Stratcom.

În mediul online spaniol sunt, astfel, propagate mesaje care avertizează că economiile europene riscă să se prăbușească din cauza ajutorului UE acordat Ucrainei și sancțiunilor impuse Rusiei.

Printre „soluțiile” propuse, pentru ieșirea din criză, se numără ieșirea Spaniei din UE și chiar autonomia Cataloniei.

De asemenea, conform Stratcom, operațiunea de dezinformare „Matrioșka” a Rusiei exploatează criza locativă din Spania pentru a semăna diviziuni în întreaga Europă și pentru a direcționa furia publică împotriva Ucrainei.

Russia’s “Matryoshka” disinformation operation is exploiting Spain’s housing crisis to sow division across Europe and turn public anger against Ukraine. Following protests over Spain’s housing crisis, three fabricated news reports impersonating CNN, Euronews and El País appeared on Tumblr, published by anonymous accounts. The fakes pushed three narratives: • El País: Spain’s housing crisis was caused by a fabricated agreement to finance Ukraine’s military at the expense of European citizens. • Euronews: European countries face a critical shortage of police officers because of support for Ukraine and sanctions against Russia. • CNN: A genuine report about the protests was manipulated after its first 36 seconds, with replacement audio falsely claiming 12 people had been killed in Madrid and authorities were covering it up. None of the three media outlets published these reports, according to Detector Media. The objective is clear: exploit genuine domestic grievances, manufacture outrage and convince Europeans that their economic and social problems are the result of supporting Ukraine. — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 19, 2026

În urma protestelor legate de criza locativă din Spania, de pe diverse conturi anonime au fost distribuite pe rețelele sociale trei știri false care imită homepage-ul unor site-uri binecunoscute, precum CNN, Euronews sau El Pais.

Exemplu de știre răspândită pe rețeleles sociale: „Criza locuințelor e doar vârful aisbergului: economia e sortită eșecului, alegerilor nu vor ajuta”

Astfel, pe un site-clonă, care imită El Pais a apărut o știre falsă, distribuită pe rețele, conform căreia criza locuințelor din Spania a fost cauzată de o înțelegere între europeni și ucraineni, cu scopul de a finanța armata Kievului, pe cheltuiala cetățenilor europeni.

Conform altei știri false, distribuite de pe o clonă Euronews, țările europene se confruntă cu „o penurie majoră” de polițiști, din cauza ajutorului financiar și militar acordat Ucrainei.

„Criza locuințelor este doar vârful aisbergului: economia e sortită eșecului, alegerile nu vor ajuta. Soluția reală: ieșiți di nUE, ridicați sancțiunile, independența Cataloniei”, se arată într-un astfel de mesaj promovat pe rețelele sociale din Spania, prezentat într-o postare pe X de către experții în dezinformarea rusă ai organizației Antibot4navalny.

Re-upping night time thread: — bot blocker | блокировщик ботов (@antibot4navalny) November 11, 2026

Un reportaj real, difuzat de CNN, care relata despre protestele din Madrid, provocate de criza locuințelor, a fost manipulat și falsificat după primele 36 de secunde, când partea audio a fost înlocuită cu un alt mesaj fals, conform căruia, 12 persoane au fost ucise în cadrul acestor proteste, iar autoritățile spaniole ar ascunde acest lucru.

„Obiectivul este clar”, se arată într-o postare publicată pe X de Stratcom. „Aceste mesaje exploatează nemulțumirile reale ale populației, produc tensiuni și încearcă să-i convingă pe europeni că problemele lor economice și sociale sunt rezultatul sprijinului pentru Ucraina”

This is how Russia turns Spain's extremist into a foreign asset. On 6 September 2025 Núcleo Nacional opened its Madrid headquarters with a conference. One of the speakers, Koldo Salazar, describes himself as a contributor to RT and Sputnik and as the ambassador in Spain of a Russian state youth festival. His profile shows him before the Russian flag, with a "Z" in his bio. Nine months later he received a medal at the Russian Embassy. He is not an exception. An account we attribute to a member of the group's governing body wrote that "Russia is the hope of Europe". A founding member wrote "No to war against Russia!". The founder came from a party whose vice-president marched in Saint Petersburg and which belongs to the league of a sanctioned Russian oligarch. The group has 115,000 followers on X, and its posts have been viewed 170 million times. On the right, it aims at Vox and the PP. It calls Vox "pro-NATO, pro-EU and Zionist", asks its leader "what you owe Israel", and says the PP "first opened the doors to mass immigration". Its president says where it looks for members: "a good percentage of possible militants, voters or members closest to us is in Vox." The message to those voters is that neither party is a real option, that Spain must leave NATO and the EU, and that "there is no democratic solution". Weakening the parties that support Spain's Western alliances serves Moscow's strategic interests, whether or not anyone in Moscow asks for it. — Sabi Soltani (@Sabi_SLTI) November 17, 2026

Operațiunea rusă de dezinformare „Matrioșka” difuzează astfel de știri flase, sub „masca” unor site-uri ale El País, El Mundo, AFP sau The Economist, cu scopul manipulării și interferenței (FIMI) în alegerile parlamentare de pe 28 noiembrie din Spania, arată presa spaniolă.

Cum disimulează „Matrioșka” o știre falsă sub masca unui site sau organizații de presă reale

Operațiunea Matrioșka, care se inspiră din celebra păpușă rusească care ascunde în ea alte păpuși mai mici, are ca unul dintre principalele obiective să se dea drept instituții media și să publice conținut fals, care este apoi distribuit într-un mod coordonat pe X și BlueSky în special, cerând ulterior instituțiilor media și verificatorilor de fapte să verifice conținutul.

„Economia Spaniei ar putea fi salvată dacă țara părăsește UE”, spune una dintre postările publicate de boții campaniei, sub forma unei „știri” publicate de o clonă The Economist.

„Catalonia ar trebui să ceară independența”; „Germania ar trebui să se împartă în Germania de Vest și Germania de Est” - sunt alte mesaje false, distribuite de un site-clonă France 24.

Aceasta este metoda cea mai des folosită de către boții „Matrioșka”: conținut fals publicat pe rețelele sociale, în special X, care imită site-uri autentice și serioase, pentru a răspândi narațiuni prefabricate de Kremlin, cu scopul manipulării opiniei publice spaniole înaintea alegerilor din Spania, arată experții de la Antibot4Navalny.

Acest conținut, difuzat în general sub formă de clipuri video este „camuflat” sub aparența unor instituții media spaniole precum El País sau El Mundo, cărora le e copiat homepage-ul, fonturile și stilul. O astfel de „deghizare” a conținutului, sub masca unor instituții media reale reprezintă una dintre cele mai răspândite tactici folosite de propaganda rusă pentru diseminarea campaniilor de dezinformare.

Extrema dreaptă spaniolă, tot mai aproape de putere. Extremiștii ar putea intra la guvernare, după alegerile de pe 29 octombrie

Zeci de mii de spanioli au ieșit luna trecută în stradă pentru a protesta față de criza imobiliară din Spania și pentru dreptul de a avea o locuință, după ce parlamentul de la Madrid respinsese o serie de măsuri prezentate de guvern pentru rezolvarea crizei imobiliare, informează AFP, citată de Agerpres.

Protestele au fost declanşate de evacuarea pensionarei Maricarmen Abascal, scoasă din apartamentul în care locuia în Madrid de aproape 70 de ani, după ce compania imobiliară care îl cumpărase a vrut să-i mărească chiria cu 275%.

Evacuarea ei a declanşat furia populară împotriva creşterii chiriilor, care s-au dublat în ultimul deceniu şi au ajuns la aproape 1200 de euro pe lună, echivalentul a aproximativ 99% din salariul mediu al unui tânăr. În aceste condiţii, mulţi spanioli continuă să locuiască cu părinţii şi după vârsta de 30 de ani.

Criza l-a determinat apoi pe premierul spaniol Pedro Sánchez să decidă organizarea de alegeri parlamentare anticipate, pe 29 noiembrie, cu mai multe luni înainte de termen (următorul scrutin era programat inițial pentru vara anului 2027).

Alegerile anticipate din Spania de la sfârșitul lunii noiembrie vor fi principalul test dar și o primă oportunitate a extremei drepte spaniole, care speră să ajungă pentru prima dată într-o formulă guvernamentală, alături de principalul partid conservator din Spania, Partidul Popular. Acesta din urmă este așteptat să câștige alegerile, conform sondajelor, și să revină la putere la Madrid după opt ani de opoziție.

Vox, partid de extremă dreapta și anti-imigrație prezintă scrutinul drept „ultima șansă ca Spania să fie din nou Spania”. Aflat pe locul al treilea în sondaje, Vox este principala forță naționalistă și eurosceptică a Spaniei și vede alegerile de luna viitoare drept cea mai bună ocazie de a remodela țara după opt ani de guvernare socialistă sub Sanchez, prin obținerea unor funcții ministeriale importante.