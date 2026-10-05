Criză politică în Spania: Pedro Sánchez convoacă alegeri anticipate. Scrutinul va avea loc pe 29 noiembrie

2 minute de citit Publicat la 10:21 05 Oct 2026 Modificat la 10:24 05 Oct 2026

Criză politică în Spania: Pedro Sánchez convoacă alegeri anticipate. Foto: Getty Images

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat luni organizarea de alegeri parlamentare anticipate pe 29 noiembrie, cu mai multe luni înainte de termen. Următorul scrutin era programat inițial pentru vara anului 2027, scrie BBC.

Sánchez a făcut anunțul într-un discurs adresat națiunii, după o perioadă în care guvernul său a fost supus unor presiuni tot mai mari, inclusiv după pierderea, vineri, a unui vot important în Parlament privind măsurile pentru locuințe.

În discurs, premierul a vorbit despre crizele cu care Spania s-a confruntat în ultimii ani, de la războiul din Ucraina până la multiplele crize din Orientul Mijlociu.

El a susținut că guvernul de coaliție a obținut mai multe rezultate importante, inclusiv creșterea economiei, în ciuda încercărilor de a-i „boicota” activitatea.

„Spania a devenit un exemplu mondial de pace, feminism și prosperitate”, a spus Sánchez.

După anunțarea alegerilor, prim-ministrul spune că este nevoie de „reînnoirea și lărgirea sprijinului oamenilor” pentru guvern.

El adaugă că Spania „trebuie să se mobilizeze și să se asigure că parlamentul ne oferă o majoritate progresistă mult mai largă”.

Anunțul vine după săptămâni de proteste pentru locuințe

Decizia premierului vine după săptămâni de manifestații în mai multe orașe din Spania, unde protestatarii au cerut măsuri mai puternice pentru protejarea chiriașilor.

Sâmbătă au avut loc aproximativ 50 de marșuri în orașe precum Madrid, Barcelona și Valencia.

Protestele la nivel național au izbucnit luna trecută, după cazul unei femei de 87 de ani care a fost evacuată din locuința sa din Madrid în urma unei creșteri puternice a chiriei. O problemă juridică i-a permis proprietarului să majoreze chiria de la 500 de euro la 2.650 de euro. Ulterior, suma a fost redusă la 1.650 de euro, dar rămânea cu 300 de euro peste pensia lunară a femeii.

Guvernul lui Sánchez a pierdut un vot important în Parlament

Vineri, guvernul de coaliție de stânga condus de Pedro Sánchez nu a reușit să treacă prin Parlament un pachet de măsuri de urgență în domeniul locuințelor.

Printre propuneri se aflau suspendarea evacuărilor chiriașilor vulnerabili până în 2030 și majorarea taxelor pentru apartamentele folosite în scop turistic.

Pachetul includea și prelungirea automată a contractelor de închiriere, una dintre principalele revendicări ale stângii și ale Uniunii Chiriașilor.

Primul decret a fost respins cu 178 de voturi la 172, iar al doilea cu 184 de voturi la 166.

Guvernul lui Sánchez nu dispune în prezent de o majoritate în Congres, iar presiunea asupra premierului a crescut în ultimele săptămâni.

Executivul său fusese deja afectat de o serie de scandaluri și dosare judiciare care au vizat Partidul Socialist și apropiați ai premierului.