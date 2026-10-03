Proteste uriașe în Spania din cauza crizei locuințelor. Zeci de mii de oameni mărșăluiesc la Madrid și în alte mari orașe spaniole

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Zeci de mii de protestatari au început să mărşăluiască la Madrid şi în alte oraşe din Spania, sâmbătă pentru dreptul la locuinţă, la o zi după ce parlamentul a respins o serie de măsuri prezentate de guvern pentru rezolvarea crizei imobiliare, informează AFP, citată de Agerpres.

Protestele, care au fost planificate înainte de votul de vineri din parlament, au fost declanşate în urmă cu aproximativ zece zile în urma evacuării pensionarei Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, din apartamentul din Madrid unde locuia de o viaţă. Ea a devenit un simbol al crizei locuinţelor care afectează Spania de câţiva ani.

La Madrid, unde în jur de o sută de activişti s-au adunat de o săptămână în piaţa turistică Puerta del Sol, se aşteaptă ca participanţii la marş, purtând un banner cu mesajul „Spre o grevă generală”, să se îndrepte către o altă piaţă importantă din centrul oraşului.

„Ceea ce se simte pe străzi este o energie nouă, o energie pe care nu am mai vazut-o de mult timp, o energie care demonstrează că opt zile de putere populară pot realiza mult mai mult decât opt ani de guvernare progresistă”, a declarat Valeria Racu, una dintre purtătoarele de cuvânt ale sindicatului chiriaşilor spanioli, aflat în spatele mişcării de protest.

Posibile alegeri anticipate în Spania

Respingerea vineri a măsurilor propuse de guvern a reaprins dezbaterile cu privire la sfârşitul mandatului legislativ, prevăzut pentru 2027. Potrivit presei spaniole, prim-ministrul Pedro Sanchez şi-a acordat câteva zile pentru a evalua situaţia şi a decide dacă va convoca sau nu alegeri anticipate.

În parlament, Pedro Sanchez a încercat vineri să obţină o majoritate, însă fără succes: Partidul Popular (de dreapta), Vox (extremă dreapta) şi Junts (partidul naţionalist catalan) au votat împotriva ambelor proiecte de lege ale guvernului.

Criza actuală a fost declanşată de evacuarea, săptămâna trecută, a pensionarei Maricarmen Abascal, care a fost scoasă din apartamentul în care locuia în Madrid de aproape 70 de ani, după ce compania imobiliară care îl cumpărase a vrut să-i mărească chiria cu 275%.

Evacuarea ei a declanşat furia populară împotriva creşterii chiriilor, care s-au dublat în ultimul deceniu şi au ajuns la aproape 1200 de euro pe lună, echivalentul a aproximativ 99% din salariul mediu al unui tânăr. În aceste condiţii, mulţi spanioli continuă să locuiască cu părinţii şi după vârsta de 30 de ani.

Guvernul Sanchez a încercat să interzică evacuarea chiriaşilor vulnerabili până în 2030, să impună îngheţarea chiriilor existente timp de doi ani şi să introducă reguli mai stricte pentru închirierea locuinţelor pe termen scurt.

Opoziţia a susţinut că locuinţele „nu devin mai ieftine prin decrete”, ci prin construcţia mai multor case.