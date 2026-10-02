Un bărbat a mâncat cel puțin un Big Mac pe zi timp de peste 50 de ani. Aproape 36.000 de sandvișuri, și numărătoarea continuă

3 minute de citit Publicat la 22:42 02 Oct 2026 Modificat la 22:42 02 Oct 2026

În martie 2026 bărbatul din Wisconsin a povestit că ajunsese la 35.746 de Big Mac-uri consumate. Foto: Getty Images

Donald Gorske este, probabil, unul dintre cei mai fideli clienți ai McDonald’s. Americanul a mâncat cel puțin un Big Mac aproape în fiecare zi, timp de mai bine de 50 de ani. De cele mai multe ori, nu s-a oprit însă la unul singur și a ajuns să mănânce chiar două pe zi.

În 2022, Gorske a marcat 50 de ani de când a început să mănânce aproape zilnic celebrul hamburger. În același an, povestea sa era deja consemnată în Guinness World Records, unde deține recordul pentru cele mai multe Big Mac-uri consumate de o persoană într-o viață.

De atunci, numărul burgerilor a continuat să crească.

În martie 2026, bărbatul din Wisconsin a povestit pentru The Guardian că ajunsese la 35.746 de Big Mac-uri consumate de-a lungul vieții.

A ratat doar 8 zile în 50 de ani

Donald Gorske a mâncat primul Big Mac pe 17 mai 1972, la un restaurant McDonald’s din Fond du Lac, Wisconsin. Potrivit acestuia, a fost dragoste de la prima îmbucătură.

„În acel moment mi-am spus: probabil o să mănânc acest burger pentru tot restul vieții”, povestea el.

Și s-a ținut de cuvânt. În cei 50 de ani care au urmat, a ratat doar opt zile în care să mănânce un Big Mac.

În 2022, când a sărbătorit jumătate de secol de la primul hamburger, Gorske s-a întors la același restaurant din Fond du Lac. Localul are, de altfel, o relație specială cu clientul său. Portretul lui este expus pe unul dintre pereți, iar în interior există chiar și o masă care îi poartă numele.

Peste 35.000 de Big Mac-uri și numărătoarea continuă

Recordul lui Gorske a fost recunoscut oficial pentru prima dată de Guinness World Records în 1999, când americanul ajunsese la 15.490 de Big Mac-uri. Iar numărul a crescut constant.

În august 2021, recordul oficial ajunsese la 32.340 de Big Mac-uri. Pe 15 martie 2025, Gorske a atins pragul de 35.000 de burgeri, iar în martie 2026 spunea că ajunsese deja la 35.746.

Americanul ține o evidență extrem de atentă. Păstrează bonurile și ambalajele fiecărui Big Mac și are cutii depozitate inclusiv în podul și subsolul casei sale.

Colecția îi permite să urmărească și schimbările de design ale ambalajelor McDonald’s de-a lungul deceniilor.

A încercat noul Big Arch. Nu l-a impresionat

În martie 2026, The Guardian l-a întrebat pe Gorske și despre un alt hamburger McDonald’s: Big Arch, promovat de companie drept unul dintre cele mai mari și mai consistente produse ale sale. Fiul său îi adusese unul pe 8 martie pentru a-l încerca. Verdictul lui Gorske a fost simplu: preferă în continuare Big Mac-ul.

Americanul, care avea 72 de ani la momentul interviului, a spus că cele două chiftele de carne uriașe ale Big Arch-ului înseamnă pur și simplu prea mult pentru el.

„Nu am fost prea încântat”, a spus Gorske, explicând că pentru el burgerul este prea consistent.

„Cred că Big Mac-ul este mai bun. Nu îmi place Big Arch la fel de mult ca Big Mac-ul.”

Nici ingredientele noului burger nu l-au convins. Brânza cheddar și sosul folosit la Big Arch i s-au părut mai puțin potrivite decât combinația clasică de la Big Mac.

Big Mac-urile ajung acasă, în frigider sau congelator

Deși merge uneori la restaurantul din apropierea casei, Gorske preferă să își cumpere cele mai multe Big Mac-uri și să le ducă acasă.

Potrivit declarațiilor sale, le pune în frigider sau în congelator și le încălzește ulterior la microunde. Spune că astfel economisește bani pe combustibil și, în același timp, se asigură că are întotdeauna hamburgerii preferați la îndemână.

Chiar și atunci când vremea este foarte rea, precum în timpul unui viscol, nu vrea să riște să rămână fără Big Mac.

Gorske nu are telefon mobil și nu folosește internetul.

A încercat o singură dată un Whopper

De-a lungul celor peste cinci decenii, Gorske a rămas aproape complet fidel unui singur hamburger. În 1984, a încercat un Whopper de la Burger King. Nu a fost impresionat și nu a mai repetat experiența.

Acum, spune că are aceeași concluzie și în cazul Big Arch.

„Am încercat unul, atât. Și așa va rămâne”, a declarat el.

Gorske spune că intenționează să continue să mănânce Big Mac în fiecare zi pentru tot restul vieții. Iar dacă își păstrează ritmul actual, recordul pe care îl deține va continua să crească.