Cum te pot spiona mașinile moderne prin GPS, Bluetooth și camere. De ce sunt îngrijorate serviciile secrete

2 minute de citit Publicat la 22:32 02 Oct 2026 Modificat la 22:36 02 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Șoferii au fost avertizați că funcțiile inteligente ale mașinilor moderne, precum microfoanele, camerele și sistemele GPS, ar putea fi folosite de state ostile pentru a-i spiona, scrie The Guardian.

Serviciul General de Informații și Securitate al Țărilor de Jos (AIVD) a cerut „conștientizarea riscurilor de spionaj legate de vehiculele moderne”. Printre ele se numără microfoanele care pot fi pornite de la distanță pentru a asculta conversațiile.

Agenția nu a numit nicio țară anume. Avertismentul vine însă să amplifice îngrijorările legate de creșterea recentă și explozivă a importurilor de mașini chinezești în Regatul Unit.

Într-un document tradus, publicat miercuri, agenția arată că mașinile devin „tot mai inteligente”, cu sisteme digitale care colectează date și se conectează la internet.

„Pe de o parte, acest lucru oferă beneficii practice, dar pe de altă parte, aceste sisteme colectează foarte multe date despre ocupanți, despre vehiculul în sine și despre obiectele și persoanele din apropiere. Diverse părți, inclusiv actori statali, pot obține acces la aceste date”, a adăugat agenția.

Avertismentul vine după ce anul trecut au apărut informații că firme britanice de apărare care lucrează pentru guvernul de la Londra și-au avertizat angajații să nu își conecteze telefoanele la mașini electrice fabricate în China. Motivul: temerea că Beijingul ar putea extrage date sensibile de pe dispozitive.

Mărcile deținute de companii chinezești reprezintă acum 15% din toate mașinile noi înmatriculate în Regatul Unit, potrivit Societății Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT). Este vorba de aproape 175.000 de vehicule în prima jumătate a lui 2026, de peste două ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea a fost condusă de modelele MG, BYD și Jaecoo, populare pentru prețul mic și tehnologia de la bord. Compania-mamă a Jaecoo, Chery, este parțial deținută de statul chinez. Jaecoo 7 a fost cea mai vândută mașină din Regatul Unit în martie.

Parlamentarii britanici și-au exprimat îngrijorarea că legea chineză privind informațiile naționale obligă companiile din China să ajute serviciile de informații ale statului atunci când li se cere.

Ministerul britanic al Apărării a declarat că lucrează cu alte departamente guvernamentale „pentru a înțelege și a atenua orice potențiale amenințări la adresa securității naționale” venite din partea vehiculelor.

Anul acesta, ministerul ar fi interzis accesul mașinilor cu componente chinezești în baze militare sensibile, printre care RAF Wyton, din comitatul Cambridgeshire, și cartierul general din Dorset al Special Boat Service, o unitate britanică de operațiuni speciale.

AIVD spune că, la unele mașini, este „posibil din punct de vedere tehnic să fie activate” de la distanță microfoanele și camerele. Asta le-ar permite actorilor rău intenționați să „asculte conversațiile” și să „facă înregistrări în vehicul și în jurul acestuia”.

Serviciul le recomandă șoferilor: „nu purtați conversații confidențiale în vehicul sau în jurul acestuia” și „nu folosiți un vehicul cu cameră exterioară atunci când mergeți într-o locație sensibilă”.

Agenția mai avertizează că, prin conectarea telefoanelor și a altor dispozitive prin Bluetooth, wifi sau sistemele de încărcare, actorii rău intenționați ar putea „extrage date de pe dispozitivele conectate prin intermediul vehiculului”.

Potrivit AIVD, sisteme precum navigația GPS, modulele telematice și stațiile de încărcare ar putea fi folosite pentru a colecta date despre mașină și despre locul în care se află șoferii și pentru a le trimite în altă parte.

La începutul acestei săptămâni, MI5 a emis un avertisment public, rar, către universitățile britanice, cerându-le să înceteze colaborarea cu China General Technology Research Institute. Potrivit serviciului britanic, institutul este folosit ca paravan de serviciile de informații ale Beijingului pentru a finanța cercetări ale academicienilor britanici și pentru a fura secretele unor proiecte de înaltă tehnologie.

Ambasada Chinei la Londra a respins acuzațiile într-un comunicat dur, descriindu-le drept „imaginare și pur fabricate”.