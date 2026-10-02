Un bărbat de 66 de ani, din Bucureşti, a murit în Munţii Făgăraş. A alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri

<1 minut de citit Publicat la 22:44 02 Oct 2026 Modificat la 22:46 02 Oct 2026

Un bărbat de 66 de ani, din Bucureşti, a murit în Munţii Făgăraş. Foto: Salvamont Argeș/Facebook

Salvamontiştii au intervenit, vineri, în Munţii Făgăraş, în zona Iezerul Caprei, pentru a salva viaţa unui bărbat de 66 de ani care a alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri. Din păcate, în urma accidentului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața, a anunţat Salvamont Sibiu.

Salvamontiştii au chemat în ajutor şi elicopterului SMURD Brașov, precum și colegi de la Salvamont Argeș, dar nu s-a mai putut face nimic pentru bărbatul din Bucureşti.

"Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din București, a suferit un accident grav în zona Iezerul Caprei, după ce a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri.

O echipă a s-a deplasat de urgență la locul accidentului. În paralel, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Brașov, precum și al colegilor de la Salvamont Argeș.

Din păcate, în urma accidentului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața.

Victima a fost preluată de echipajul aeromedical și transportată la Aeroportul Internațional Sibiu, unde a fost predată reprezentanților IML pentru procedurile legale", a transmis Salvamont Sibiu.