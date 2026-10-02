Fără lumini, fără radio: Viața la bordul petrolierelor care trec prin Ormuz. Echipajele primesc sume uriașe pentru a-și asuma riscul

Cel puțin opt nave încărcate cu GNL au traversat strâmtoarea în ultimele două săptămâni / Sursa foto: Getty Images

Petrolierele și navele care transportă gaze continuă să traverseze strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai periculoase rute maritime din lume, în ciuda atacurilor și a riscului de a fi lovite. Navele sunt monitorizate de armata SUA pe tot parcursul traversării, iar echipajele primesc sume uriașe pentru a accepta riscul, potrivit Bloomberg.

Cel puțin opt nave încărcate cu GNL au traversat strâmtoarea în ultimele două săptămâni, beneficiind de asigurări de securitate din partea SUA, scrie sursa citată.

Iranul are propria sa listă neagră pentru petrolierele implicate în acest comerț. Însă directorii din industria transportului maritim estimează că există o șansă din 20 ca o navă să fie lovită în timp ce traversează strâmtorii Ormuz, în condițiile în care navele sunt supravegheate de armata SUA.

Cât de periculoasă este traversarea strâmtorii Ormuz

Căpitanii și membrii echipajelor primesc sume de mai multe ori mai mari decât salariul obișnuit pentru a traversa strâmtoarea Ormuz. O mare parte dintre echipajele petroliere provin din țări cu venituri mai mici, precum Filipine și India.

Unul dintre căpitanii petrolierelor care se aventurează în strâmtoare a relatat pentru Bloomberg că după ce a văzut o explozie în față, a fost informat de Marina SUA că alte nave aflate dincolo de poziția sa reușeau să-și continue călătoriile și că ar trebui să facă același lucru. Cu altă ocazie, nava căpitanului a fost cea atacată, însă nu au existat pagube și nici membri ai echipajului răniți. A fost unul dintre numeroasele incidente în care navele au scăpat la limită.

Chiar și atunci când traversările sale se încheiau fără incidente, semnele pericolului din Ormuz nu erau niciodată departe. „Se poate întâmpla oricând”, a spus căpitanul. În timp ce descărcau marfa pe o altă navă, în afara strâmtorii Ormuz, el și echipajul său au auzit nave care transmiteau prin radio că erau atacate în apropierea Ormuzului.

În cele din urmă, decizia de a traversa îi aparține căpitanului unei nave. Atâta timp cât aceștia sunt dispuși să traverseze strâmtoarea, milioane de barili de petrol pe zi vor continua să ajungă pe piețele globale. Organizația Maritimă Internațională estimează că 24 de navigatori au murit în atacuri în întreaga regiune de la începutul războiului.

O mare parte din timpul petrecut la traversarea Ormuzului este dedicată comunicării cu Marina SUA. Căpitanul intervievat de Bloomberg a declarat că americanii stabilesc ruta și le transmit navelor punctele de referință prin care trebuie să treacă pe parcursul întregii călătorii. Navele raportează armatei la fiecare 30 de minute pentru a confirma cum decurge traversarea și dacă au observat rachete pe traseu.

„Petrolierele sunt tot timpul în pericol”

Pe parcursul traversărilor, căpitanul și echipa sa se pregăteau pentru ce era mai rău. Puneau saci cu nisip și butoaie pline cu apă în apropierea punții de comandă, ca măsură de precauție. Pompa de incendiu de urgență a petrolierului funcționa pe toată durata traversării, iar în apropierea zonei de cazare se aflau întotdeauna furtunuri de incendiu pregătite pentru intervenție.

„Petrolierele sunt tot timpul în pericol”, a spus căpitanul. „Este o rută foarte periculoasă.”

El a spus că cei trei copii ai săi așteptau ca acel contract să se încheie și ca el să se întoarcă acasă, în Filipine, în siguranță. Dar spune că este întotdeauna pregătit să urce din nou la bord. „Familia mea este destul de speriată, dar le-am spus că pot gestiona situația”, a spus el. „Sunt foarte mândru. De fapt, îmi place meseria mea.”

Iranul a propus să redeschidă strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile și să reia negocierile privind programul său nuclear cu SUA, a anunțat ministrul iranian de Externe. Abbas Araghchia spus că oferta Teheranului este valabilă doar dacă administrația Trump acceptă condițiile Iranului.