Iranul se oferă să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în 7 zile și să reia negocierile cu SUA pe programul său nuclear. Ce condiții are

Tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol, a scăzut la nouă nave Foto: Getty Images

Iranul a propus să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile și să reia negocierile privind programul său nuclear cu SUA, a anunțat ministrul iranian de Externe. Abbas Araghchia spus că oferta Teheranului este valabilă doar dacă administrația Trump acceptă condițiile Iranului, relatează CNBC.

Această propunere vine la scurt timp după ce președintele iranian Masoud Pezeshkian a avut un răspuns sfidător la amenințările președintelui Donald Trump că va decide în curând dacă „anihilează” Iranului, și la aproape șapte luni după ce SUA și Israel au lansat războiul împotriva Teheranului.

„Dacă anumite condiții sunt îndeplinire, Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de șapte zile și negocierile vor fi reluate. Condițiile pe care le-am pus Statelor Unite nu sunt noi și nu sunt nimic mai mult decât ce s-a stabilit deja la Islamabad, în memorandumul semnat de președintele SUA”, a spus Araghchi la o conferință de presă în marja Adunării Generale a ONU, conform presei de stat de la Teheran.

Memorandumul de înțelegere de la Islamabad se referă la un acord de încetare a focului încheiat în iunie între SUA și Iran, care în cele din urmă s-a prăbușit la începutul lunii iulie. Administrația Trump a declarat anterior că nu va reveni la termenii acordului din iunie.

Prețurile petrolului au scăzut ușor vineri. Contractele futures pentru țițeiul Brent, etalonul internațional, cu scadența în noiembrie, au scăzut cu 1%, la 105,56 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru West Texas Intermediate (WTI), cu scadența în noiembrie, erau în scădere cu 1,8%, la 92,94 dolari pe baril.

Războiul din Iran a fost și pe agenda Summitului SUA-China de la Washington din această săptămână. Președintele chinez Xi Jinping se află într-o vizită de stat de trei zile în SUA și se întâlnește cu Trump pentru a discuta subiecte precum comerțul, inteligența artificială, Taiwanul și Iranul.

Donald Trump a solicitat ajutorul Beijingul să preseze Teheranul ca să accepte un acord, după ce discuții indirecte SUA-Iran au fost reluate în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York.

David Perdue, ambasadorul SUA în China, a declarat vineri că Trump a făcut „foarte clar” Chinei care sunt interesele SUA în privința Iranului în ultimele săptămâni, inclusiv în timpul celei mai recente întâlniri cu Xi.

„Credeți-mă, credeți-mă, o mare parte din timpul meu personal și din timpul președintelui Trump în ultima lună a fost dedicată exact acestui subiect.

Le-am spus foarte clar în urmă cu câteva săptămâni că orice ajutor pe care l-ar acorda Iranului, fie direct, fie indirect, fie că ar fi vorba despre informații, componente sau echipamente militare, este total inacceptabil.

Trump a făcut din nou acest lucru foarte clar ieri. Este un mesaj pe care îl repetăm în mod constant și pe care li l-am transmis foarte clar”, a declarat Perdue pentru emisiunea „Squawk Box” a CNBC, întrebat despre relația Chinei cu Iranul.

Alarmă în Arabia Saudită

Pezeshkian a declarat joi că SUA trebuie să decidă dacă vor să pună capăt războiului de șapte luni, în contextul continuării atacurilor cu rachete în Orientul Mijlociu și al unui nou demers al Chinei de a contribui la negocierea unei soluții de pace.

„America este cea care trebuie să aleagă dacă vrea să pună capăt acestui război sau nu”, a declarat Pezeshkian.

Această declarație a venit în contexul în care rebelii houthi au lansat vineri dimineață zeci de rachete și drone asupra unor ținte din Arabia Saudită, potrivit autorităților saudite, care au anunțat că au interceptat șase rachete balistice.

Au fost emise alerte de urgență în Mecca, Jeddah și Yanbu. Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul plănuiau o reuniune de urgență a șefilor statelor lor majore pentru a discuta modalități de sprijinire a regatului în baza Acordului comun de apărare de la Mecca.

Pezeshkian a încercat să distanțeze Teheranul de această escaladare, declarând pentru Fox News că „houthii sunt responsabili pentru propriile acțiuni” și că Iranul „nu este în război cu Arabia Saudită”. Houthii, a spus el, „au propriile lor probleme”.

Marele Muftiu al Arabiei Saudite a adoptat un ton cu totul diferit, cerând trupelor să fie pregătite „să-și dea viața” pentru a lupta împotriva houthilor până când gruparea va fi înlăturată de la putere.

Tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol, a scăzut la nouă nave, cu mult sub nivelurile din timp de pace, potrivit Reuters, care citează date preliminare de monitorizare a traficului maritim publicate vineri.