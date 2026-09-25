Noutăți pe piața fotovoltaică din România: un sistem all-in-one cu invertor și baterie a fost prezentat la Energy Expo 2026

sursa foto: Energy Expo / Facebook

Energia și tehnologia sunt în prim-plan la București. Peste 350 de expozanți din 28 de țări sunt prezenți la Energy Expo, evenimentul care reunește companii, specialiști și investitori din industria energiei. Aici sunt prezentate cele mai noi soluții pentru stocare, eficiență și consum de energie.

Reporter: Suntem în a doua zi de Energy Expo și vorbim la această oră despre produsele care ajung pentru prima dată pe piața românească acum, în anul 2026. O astfel de inovație am găsit și la standul domnului Lefter, care este CEO-ul unui mare distribuitor de sisteme fotovoltaice. Puteți să ne spuneți despre ce este vorba, ce fel de produse aveți dumneavoastră anul acesta? Premiere, să zicem, pe piața românească.

Cristian Lefter, CEO, companie energie: Avem un sistem all-in-one. Este de la Canadian Solar, brandul EP Cube, și este un invertor monofazat de 7,6 kilowați cu o baterie de cinci kilowați-oră. Acesta este oferit în cadrul Energy Expo ca premiu la Treasure Hunt,

Reporter: Cei care trec pragul Energy Expo și scanează codurile QR participă la o tombolă și pot câștiga anumite premii. Acesta este unul dintre premiile oferite anul acesta. Dacă ne uităm puțin la specificațiile lui, ce face, mai exact?

Cristian Lefter: În primul rând, nu mai avem, pe partea de garanție, acel ping-pong între producătorii de invertoare și producătorul de baterii. Putem avea tot sistemul de la Canadian Solar, inclusiv panourile fotovoltaice, acest kit all-in-one, bateria cu invertor și stația de încărcare de la Canadian Solar.

Reporter: Tocmai de aceea spunem că este un sistem all-in-one, adică avem totul în același produs.

Cristian Lefter: Da, un ecosistem închis. Nu mai dăm vina pe niciun alt producător.

Târgul va fi deschis și sâmbătă. În prima zi a evenimentului, s-a depășit un record de vizitatori. Peste 5000 de oameni au trecut pragul expoziției.