Franța vrea să-și păstreze trupele din România, indiferent dacă iese din NATO pe ușa din dreapta (Marine Le Pen) sau stânga (Mélenchon)

Marine Le Pen vrea să scoată Franța din structura de comandă a NATO, în vreme ce candidatul extremei stângi, Jean-Luc Mélechon, a spus că vrea chiar ieșirea din Alianța Nord-Atlantică. În imagine, militari francezi în poligonul de la Smârdan, România. Foto: Getty Images

Candidatul prezidențial de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, vrea să scoată Franța din NATO — dar asta nu înseamnă că Parisul ar înceta să protejeze granițele externe ale Europei. Întrebat joi dacă ar retrage trupele franceze staționate în prezent în Estonia și România în cadrul NATO, el a declarat pentru Politico: „Asta nu are legătură; aceste țări sunt membre ale UE și cad sub incidența tratatelor europene”, a spus Melenchon.

„A fi în afara NATO nu înseamnă că abandonăm apărarea granițelor noastre comune”, a adăugat Melenchon, în cadrul unui summit organizat la Paris.

Mélenchon se numără printre candidații favoriți la alegerile prezidențiale din Franța, programate în primăvara lui 2027, când mandatul actualului președinte, Emmanuel Macron, va expira.

În aceeași zi, Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta din Franța, Adunarea Națională, a anunțat că nu va scoate Franța din structura de comandă a NATO, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, înainte de finalizarea războiului din Ucraina.

Le Pen a spus, totuși, că își dorește, în continuare, să scoată Franța din această structură militară, dar „atâta vreme cât avem un război la ușa Europei, acum nu este momentul să acționăm în această privință, dar, desigur, dorința mea de a lua această măsură rămâne”.

Le Pen conduce în sondajele de opinie și are prima șansă de a câștiga alegerile prezidențiale din Franța, care vor fi organizate în primăvara lui 2027, când actualul președinte, Emmanuel Macron, își va încheia mandatul.

Atât Le Pen, cât și Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon, candidatul formațiunii de extrema stângă Franța Nesupusă la prezidențiale, vor ca Parisul să părăsească NATO, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul liderilor militari ai Alianței Nord-Atlantice, în legătură cu viitoarea politică de apărare a Franței.

Jean-Luc Melenchon spune că ieșirea din NATO este o chestiune de „demnitate”, având în vedere comportamentul președintelui american Donald Trump față de europeni. Melenchon și-a reconfirmat opoziția față de politica de reînarmare masivă a Germaniei, care vrea „să construiască cel mai mare armata convențională din Europa, pentru ce? Trebuie să vorbim despre asta,” a adăugat liderul formațiunii de extremă stânga din Franța.