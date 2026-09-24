Cum au ajuns în Hong Kong piese din avionul F-35. Pentagonul a deschis o anchetă, iar Congresul SUA se teme de spionaj chinez

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pentagonul investighează cum au ajuns în Hong Kong componente ale avionului F-35, cel mai performant avion de luptă al Statelor Unite. Piesele se află acum în posesia Chinei, scrie AP.

Este vorba despre cupola cabinei pilotului, partea transparentă prin care acesta vede în exterior, și despre o ușă a compartimentului de armament, locul din interiorul avionului unde sunt ascunse rachetele și bombele.

Piesele plecaseră în urmă cu câteva luni din Australia spre Statele Unite, pentru a fi reparate sau casate. Pe drum, transportul a fost deviat în mod neașteptat către Hong Kong. Încă nu se știe cum s-a întâmplat asta.

Biroul care coordonează programul F-35 a confirmat, într-un comunicat, că Pentagonul are cunoștință de „o problemă de transport” legată de componentele avionului.

„Lucrăm activ cu autoritățile americane și cu partenerii din industrie pentru a recupera aceste componente, pentru a investiga incidentul și pentru a introduce măsuri de siguranță care să prevină repetarea lui”, se arată în comunicat.

Australia minimalizează incidentul

Australia este una dintre țările care folosesc F-35 în armata proprie. Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a confirmat marți, la întrebările jurnaliștilor, că piesele au ajuns în Hong Kong. A negat însă că ar fi vorba despre echipamente sensibile.

„Da, deci lucrăm, evident, cu Statele Unite și, evident, cu principalul său contractor, Lockheed Martin, în această privință”, a declarat Marles.

„Din câte înțeleg, există un sentiment de liniște, și nu vorbim aici despre echipamente sensibile sau piese sensibile. În cele din urmă, însă, aceasta este o problemă care va fi gestionată de Statele Unite și de Lockheed în ceea ce privește ce s-a întâmplat”, a adăugat ministrul.

Compania Lockheed Martin, care produce avionul, nu a răspuns imediat solicitării de comentarii. Ministerul chinez de Externe a declarat că nu are cunoștință de incident, iar guvernul din Hong Kong a spus că nu comentează cazuri specifice.

Momentul este cu atât mai delicat cu cât informația a apărut miercuri, chiar în ziua în care liderul chinez Xi Jinping a ajuns la Washington pentru o vizită de stat la invitația lui Donald Trump.

Potrivit Politico, incidentul a declanșat deja o anchetă în Congresul american, pe fondul temerilor că China ar putea avea acces la componente-cheie ale unei tehnologii strict secrete.

Hong Kongul a fost colonie britanică până în 1997, când a fost returnat Chinei. De atunci, Beijingul controlează strâns teritoriul. Hong Kongul nu are armată proprie și nu își poate conduce propria politică externă, ceea ce înseamnă că orice ajunge acolo poate ajunge, practic, și în mâinile autorităților chineze.

Ce este F-35 și de ce îl vrea China

Primul F-35 a ieșit de pe linia de asamblare din Texas acum aproximativ 20 de ani și a fost prezentat drept un salt tehnologic. De atunci au fost produse peste 1.200 de exemplare, iar 19 țări au comandat avionul, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului american.

F-35 este un avion de „generația a cincea”, adică dintre cele mai moderne care există. Principalul său avantaj este tehnologia „stealth”: forma și straturile speciale de acoperire îl fac foarte greu de detectat de radarele inamice. Are, de asemenea, radare și senzori avansați și poate comunica în timp real cu alte avioane aliate și cu trupele de la sol în timpul luptei.

Bradley Bowman, director la Foundation for Defense of Democracies, un institut de analiză din Washington cunoscut pentru pozițiile sale dure în politica de securitate, spune că F-35 este „recunoscut pe scară largă drept cel mai bun și cel mai avansat avion de luptă al Americii”.

Nu e prima dată când China vizează F-35

China ar putea deține deja unele informații despre avion, chiar dacă vechi de câțiva ani. În 2013, un organism care consiliază Pentagonul, Defense Science Board, acuza că atacuri cibernetice chinezești au reușit să acceseze date din zeci de programe militare americane, inclusiv din programul F-35.

Bowman declara însă, în noiembrie, pentru AP, că sistemele militare americane sunt actualizate și îmbunătățite constant, astfel încât secretele furate cu ani în urmă își pierd în timp din valoare.