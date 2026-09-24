Cine este Hendrik Wust, politicianul cu imagine de „ginere perfect” pe care CDU îl vede drept succesorul lui Friedrich Merz

Hendrik Wust. sursa foto: Getty

În interiorul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), tot mai mulți îl văd pe Hendrik Wust drept următorul cancelar al Germaniei. Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, în vârstă de 51 de ani, pare să câștige teren după fiecare înfrângere electorală a partidului condus de Friedrich Merz, scrie Financial Times. Doar că, deocamdată, preferă să aștepte.

Momentul în care ar fi putut „ataca” a venit duminică. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, CDU a rămas, pentru prima dată în istoria sa, în afara parlamentului regional. Potrivit unor surse din partid, Wust avea atunci ocazia să-i ceară cancelarului să se retragă. Nu a făcut-o.

Asta nu înseamnă că Merz și-a recăpătat autoritatea. Unii colegi de partid cred că zilele lui la cancelarie sunt numărate, iar unul dintre ei l-a descris drept un „mort care încă merge”.

Wust știe însă să-și construiască imaginea. A doua zi după ce extrema dreaptă, Alternativa pentru Germania (AfD), a dat o lovitură dură CDU-ului în landul Saxonia-Anhalt, el a fost fotografiat la Berlin, lângă Poarta Brandenburg, mâncând currywurst, cu jurnaliștii după el.

„Nu a fost o coincidență”, spune Moritz Kupper, coautor al unei biografii a lui Wust. „Ca premier al celui mai populat land al Germaniei, să ai statură de cancelar este de facto o cerință, iar Wust știe cum să cultive această impresie”.

În aceeași zi, Wust a propus să se analizeze posibilitatea interzicerii AfD. Mesajul de fermitate a contrastat puternic cu imaginea unui Merz vizibil defensiv.

Problema lui Wust

Principalul obstacol este un calendar incomod. În aprilie, Wust are alegeri în propriul land, Renania de Nord-Westfalia, cu 18 milioane de locuitori.

Acolo, coaliția sa cu Verzii rămâne populară, iar CDU stă mai bine decât la nivel național, cu aproximativ 29% în sondaje. În clasamentele de popularitate ale politicienilor CDU, Wust e pe primul loc, iar Merz pe ultimul.

Totuși, AfD a urcat la 22% în land, în urma nemulțumirilor din orașele industriale aflate în declin din regiunea Ruhr. Dacă Wust ar pleca acum la Berlin, partidul ar trebui să schimbe candidatul cu doar câteva luni înainte de vot, un risc pe care CDU nu și-l permite.

„Momentul nu putea fi mai prost pentru el”, a spus un oficial al partidului.

Nici o victorie în aprilie nu i-ar deschide automat drumul spre cancelarie. În campanie, alegătorii îi vor cere garanții că rămâne concentrat pe land.

„Ar fi îndrăzneț înainte, ar fi delicat după”, spune Uwe Jun, profesor la Universitatea din Trier. „Plecarea la Berlin i-ar afecta credibilitatea”.

De ce nu poate fi înlăturat pur și simplu Merz

Mai există o piedică: Merz nu vrea să plece. În Germania, un cancelar nu poate fi dat jos printr-o simplă moțiune de cenzură, ca în România. Legea cere așa-numita moțiune „constructivă”, prin care Parlamentul trebuie să aleagă, în același vot și cu majoritate absolută, un nou cancelar.

Cu o majoritate de doar 12 mandate, o asemenea manevră ar fi foarte riscantă pentru coaliția de guvernare.

De aceea, în partid circulă un scenariu mai blând. Merz ar rămâne cancelar, dar ar ceda conducerea CDU, iar Wust ar prelua treptat ștafeta până la alegerile federale din 2029.

„Linia partidului pare să fie: să așteptăm până câștigăm Renania de Nord-Westfalia”, explică Andrea Rommele, profesoară de științe politice la Hertie School din Berlin. Abia apoi, spune ea, Merz ar putea anunța că face loc unui nou lider și unui nou candidat la cancelarie.

Conducerea CDU speră între timp ca economia să-și revină anul viitor și ca cele cinci alegeri regionale din 2027, toate în vestul Germaniei, să aducă rezultate mai bune decât în est. Rommele avertizează însă că aprilie e încă departe: nimeni din generația tânără nu pare să vrea rolul de „ucigaș al regelui”.

„Ginerele perfect”

Parte din ezitare ține de firea lui Wust. Tată a două fetițe, cea mică născută în martie, ține să ajungă acasă la familie, iar biograful său îl descrie drept calm și meticulos, cu imaginea „ginerelui perfect”. Un atac frontal împotriva cancelarului nu s-ar potrivi cu această imagine.

„Își dorește, dar nu îndrăznește”, spune un alt membru CDU.

Un coleg de partid îl numește „ucigaș blând”, un politician controlat și disciplinat, care nu iese din scenariu. Punctul său slab rămâne lipsa de experiență în politica externă.

Iar cu cât așteaptă mai mult, cu atât cresc șansele să apară un rival. Cel mai des invocat este Markus Soder, liderul CSU, partidul-soră din Bavaria. Doar că tradiția dă CDU-ului dreptul de a desemna candidatul la cancelarie, ceea ce i-ar complica planurile.

Un politician care a învățat din greșeli

Prudența lui Wust are o istorie. Intrat în CDU din adolescență, a urcat rapid în structurile regionale ale partidului, până când, în 2010, a fost nevoit să demisioneze din funcția de secretar general al CDU din land. Motivul: un scandal în care partidul le oferea sponsorilor acces la premierul regional în schimbul banilor.

A revenit treptat, sprijinind micile și mijlociile afaceri, coloana vertebrală conservatoare a economiei landului. A devenit ministru al Transporturilor în 2017, iar în 2021 i-a urmat la conducerea landului lui Armin Laschet, după eșecul acestuia în cursa pentru cancelarie. În 2022 a câștigat și propriul mandat.

De atunci, s-a mutat spre centru, a guvernat alături de Verzi și a evitat subiectele care divizează. S-a concentrat pe teme consensuale, precum candidatura orașelor din regiune la Jocurile Olimpice sau lupta împotriva cancerului, boala care i-a răpit mama când el avea 19 ani.

„Este alternativa la Friedrich Merz în interiorul CDU”, spune Ursula Munch, directoarea Academiei pentru Educație Politică din Tutzing. „Popular, un om tânăr, are opinii moderne, împinge un cărucior. Este mai ancorat în prezent”.