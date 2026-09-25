Macklemore anunţă turneul "Free Palestine", iar toate încasările din bilete vor fi donate unor organizaţii caritabile

Macklemore anunţă turneul "Free Palestine", iar toate încasările din bilete vor fi donate organizaţiilor caritabile. Sursa colaj foto: Facebook/Macklemore

Rapperul american Macklemore, a anunţat joi turneul "Free Palestine", după ce a fost exclus din concertele lui Ed Sheeran, iar toate încasările obţinute din vânzarea biletelor vor fi donate organizaţiilor caritabile, relatează The Guardian şi Variety. Primul concert este programat luna viitoare, pe 26 octombrie, la Dublin. Ulterior, pe 29 octombrie, artistul va concerta la Paris, iar pe 30 octombrie va face show în Londra. Macklemore va susţine mai mute concerte şi în Statele Unite.

În vârstă de 43 de ani, Macklemore a dezvăluit astăzi că va organiza propriul turneu, "Free Palestine" ("Palestina Liberă"), iar la concertele live, va cânta alături de alţi muzicieni și prieteni pentru a strânge fonduri pentru cauze umanitare în Palestina.

Conform surselor citate, alte concerte vor avea loc în Statele Unite, după cele din Europa. Câștigător al unui premiu Grammy, rapperul Macklemore a fost înlăturat din deschiderea concertelor artistului pop britanic Ed Sheeran în SUA, în urma declarațiilor făcute pe scenă, unde a cerut o "Palestină liberă" și a spus că vrea ca locuitorii din Gaza și din "Cisiordania ocupată" să știe că "nu i-am uitat".

"Ceea ce mi s-a întâmplat depășește sfera lucrurilor care ar putea afecta un singur artist" a scris rapperul într-un mesaj publicat pe Instagram.

Excluderea rapperului american din concertele lui Ed Sheeran a provocat polemici aprinse în SUA, dar și în alte ţări. În plus, după ce a fost scos din turneul starului britanic, Macklemore a anunțat că va dona întregul său onorariu de un milion de dolari unor organizații care sprijină Palestina.

"Suntem în 2026. Să rămâi apolitic în fața unui genocid nu mai funcționează", a adăugat Macklemore, aducând încă o dată acuzații Israelului.

Rapperul Macklemore a fost înlăturat din turneul starului Ed Sheeran săptămâna trecută în urma presiunilor exercitate de proprietarii de stadioane din Statele Unite.

Acea decizie a stârnit un val de critici la adresa lui Ed Sheeran – un fost muzician stradal, devenit unul dintre cei mai ascultați artiști ai generației sale -, o reacție fără precedent pentru un muzician care, până atunci, se bucurase de o popularitate largă și lipsită de controverse.

În timpul unui concert susținut sâmbătă la Philadelphia, cântăreţul britanic a spus că a făcut "greșeli" și a declarat că situația din Fâșia Gaza "nu poate fi justificată".

Alți artiști, inclusiv Finneas – fratele vedetei pop Billie Eilish –, s-au retras din turneul lui Ed Sheeran, în semn de solidaritate cu Macklemore.