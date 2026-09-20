Ed Sheeran a acuzat că situaţia din Gaza e de nejustificat. Controverse în turneu din cauza afirmaţiilor pro-Palestina ale unui rapper

Ed Sheeran a acuzat că situaţia din Gaza e de nejustificat. Sursa foto: instagram.com

În timpul unui concert susţinut la Philadelphia, Ed Sheeran a ţinut un discurs despre situația din Gaza, afirmând că ceea ce se întâmplă este „catastrofal și nejustificabil”. Starul pop s-a confruntat cu apeluri la boicot după ce rapperul Macklemore a fost exclus din turneul său, în urma strigătului „Palestina liberă” (Free Palestine) lansat în timpul unui concert susținut luna aceasta, notează The Guardian.

"Sunt profund îndurerat de amploarea distrugerilor și de pierderea vieților civililor, a vieților copiilor”, a declarat Sheeran sâmbătă, adăugând că își dorește ca muzica și spectacolele sale să promoveze unitatea și umanitatea, nu politica.

În fața stadionului, un grup restrâns de protestatari i-a întâmpinat pe spectatori agitând steaguri palestiniene și scandând „Palestina liberă”.

Turneul „Loop” al lui Sheeran în SUA a fost marcat de controverse după ce rapperul Macklemore a fost eliminat din programul de deschidere a concertelor, luni; decizia a venit după ce administratorii stadioanelor care găzduiesc viitoarele spectacole și-au exprimat dezaprobarea față de faptul că artistul a scandat „Palestina liberă” pe scenă, în New Jersey, la începutul lunii.

Sheeran, în vârstă de 35 de ani, a infirmat că s-ar afla în spatele deciziei de a-l exclude pe Macklemore şi a dat vina pe organizatorului turneului.

Ed Sheeran, criticat

Sheeran a fost criticat pentru că nu a luat atitudine împotriva proprietarilor stadionului, în frunte cu omul de afaceri miliardar Robert Kraft, și a devenit ținta unor apeluri la boicot.

Vorbind de pe scenă, la începutul concertului de sâmbătă, el a declarat: „A trebuit să iau decizii dificile; fac greșeli și îmi pare nespus de rău pentru ele.

„Nu vreau să-mi dezamăgesc fanii și nu mi-am dorit niciodată să fiu un muzician activist, dar această situație m-a plasat în mijlocul unei dezbateri importante și aprinse despre libertatea de exprimare și despre cea mai complexă problemă politică de pe planetă.”

El a afirmat că atacurile din 7 octombrie 2023 asupra Israelului au fost îngrozitoare și a descris situația actuală din Gaza drept „catastrofală și nejustificabilă”.

„Sunt devastat de amploarea distrugerilor și de pierderea vieților civile, a vieților copiilor”, a spus Sheeran.

Protest înainte de concert

Înainte de spectacol, un grup restrâns de manifestanți pro-palestinieni s-a adunat în fața stadionului. Hillary Steinberg, din Philadelphia, a povestit că își cumpărase bilete cu un an în urmă, dar a renunțat la ele pentru a participa la demonstrație, fiind dezamăgită că Sheeran nu luase nicio poziție.

„Până săptămâna aceasta, am fost o mare admiratoare a lui Ed Sheeran”, a spus Steinberg. „Cred că orice formă de artă este politică, la fel și muzica; așadar, această alegere – deși el susține că nu este complice – reprezintă o decizie politică.”

Și studentul Brandon Ateke l-a acuzat pe Sheeran de „complicitate” cu Kraft și cu alte persoane în încercarea de a-l reduce la tăcere pe Macklemore.

„Am decis să nu merg la concert, ci să particip la protest pentru a atrage atenția asupra genocidului care are loc în prezent în Gaza”, a declarat tânărul de 18 ani pentru Agence France-Presse.

Alţi fani l-au susţinut

Alți fani au afirmat că îi rămân fideli artistului. Kassandra Rivera, din Philadelphia, a spus: „Fiecare are propria opinie și e în regulă... Am venit aici să mă distrez și să-l văd pe Ed Sheeran”.

Dwayne Smith, din Canada, a declarat: „Suntem aici doar pentru Ed Sheeran. Lăsând politica la o parte, pur și simplu ne place muzica. Suntem aici să-l susținem. În seara aceasta nu e vorba despre Palestina sau Israel, pentru noi contează doar muzica.”

Într-o perioadă în care tot mai mulți artiști își exprimă public dezaprobarea față de conflictul din Gaza și față de violențele coloniștilor din Cisiordania, Sheeran și-a păstrat poziția apolitică.

„Am propriile opinii cu privire la acest conflict devastator”, a declarat marți artistul britanic pe Instagram. „Faptul că aleg să nu vorbesc public despre asta nu înseamnă că nu am o opinie.”

De asemenea, el a precizat că „a discutat pe larg, pe parcursul întregii săptămâni, cu reprezentanții locațiilor de concert, încercând să creeze o punte de legătură” înainte ca Macklemore să fie exclus din program. A subliniat că nu și-ar dezamăgi niciodată intenționat fanii și nici nu i-ar abandona pe membrii echipei de turneu sau pe ceilalți oameni care depind de el pentru a-și câștiga existența.