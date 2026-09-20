Doi tineri de 18 și 19 ani au murit într-un accident produs în Puchenii Mari, Prahova. Mașina s-a izbit de un copac

1 minut de citit Publicat la 10:18 20 Sep 2026 Modificat la 10:18 20 Sep 2026

Doi tineri de 18 și 19 ani au murit într-un accident produs în Puchenii Mari, Prahova. FOTO: Antena 3 CNN

Doi tineri au murit într-un accident produs în comuna Puchenii Mari, județul Prahova. Mașina în care se aflau trei persoane a ieșit de pe partea carosabilă și s-a izbit de un copac. Un adolescent de 15 ani a fost rănit și transportat la spital.

Accidentul s-a produs sâmbătă, pe DJ 140, în satul Moara. Potrivit primelor informații, autoturismul venea din satul Moara către satul Bătești, iar într-o curbă ușoară la stânga, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers. Mașina a părăsit șoseaua și s-a izbit de un copac.

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului 2 Ploiești, o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă. În sprijin a intervenit și Serviciul de Ambulanță Județean Prahova.

În urma impactului, doi tineri au rămas încarcerați. Salvatorii au reușit să îl extragă pe șofer, un tânăr de 18 ani, care a fost dus la spital, unde ulterior a decedat.

Un al tânăr, de 19 ani, a fost scos din mașină și declarat mort.

Cel de-al treilea ocupant al autoturismului, un adolescent de 15 ani, a fost rănit, a suferit traumatisme la nivelul membrelor și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.