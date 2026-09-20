Un avion spre Constanța nu a mai decolat de la Roma. Echipajul a observat o crăpătură la o fereastră, chiar înainte de plecare

Un avion care urma să decoleze de la Roma la Constanța a fost oprit de urgență după ce una dintre ferestrele aeronavei s-a crăpat chiar înainte de plecare.
Zborul era programat să plece la ora 6.10 către Constanța.
Pasagerii se aflau deja la bord și se pregăteau pentru zbor când problema a fost observată de echipaj. Pilotul a întrerupt procedura de decolare, iar aeronava a fost oprită pentru verificări tehnice.
Compania a decis ulterior înlocuirea avionului.
Cursa care pleca de la Roma spre Constanţa a fost astfel întârziată, iar pasagerii au trebuit să aștepte până când compania aeriană a găsit o soluție și a înlocuit avionul.
Pasagerii au fost informați inițial că noua aeronavă ar urma să plece în jurul orei 8.45, însă ora depindea de finalizarea procedurilor necesare pentru pregătirea aparatului.