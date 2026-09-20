Siegfried Mureşan anunţă că nu va stinge "lumina aprinsă de Bolojan în cămara cu şmecherii": "Vom curăța toată dezordinea"

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan / sursă foto: Facebook/ Siegfried Mureșan

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a transmis un nou mesaj, duminică dimineaţă, în care spune că obiectivul său este să cureţe "toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român". El a adăugat că vrea să facă asta "pentru toți oamenii cinstiți din România".

Aşa cum afirmase şi sâmbătă, Siegfried Mureşan a anunţat că vrea să continue politicile lui Ilie Bolojan.

"Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român.

Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac", a postat Siegfried Mureşan, duminică, pe Facebook.

A anunțat trei direcții de guvernare

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România.

Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflaţia, să creştem economia şi să îmbunătăţim nivelul de trai al oamenilor”, a transmis Siegfried Mureşan.

Preşedintele României, Nicușor Dan, a anunțat, joi, 17 septembrie, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureșan.