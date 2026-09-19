Alegeri la Berlin: cine va guverna capitala Germaniei și de ce Verzii ar putea decide viitorul guvern

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Duminică, berlinezii merg la urne pentru a alege un nou parlament regional, Abgeordnetenhaus, în paralel cu scrutinul din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursa este total deschisă: partidul Die Linke (Stânga) și CDU sunt cot la cot în cele mai recente sondaje, ambele în jur de 20–23%, urmate îndeaproape de AfD, cu 18%, și de Verzi, cu 16%. SPD, cu 10–12%, se află acum clar sub rezultatul din 2023, scrie Euronews.

Asta înseamnă că este neclar și cum va arăta peisajul politic după vot.

Potrivit sondajelor recente, actuala coaliție „negru-roșu” formată din CDU și SPD nu ar mai avea majoritate. Campania CDU s-a schimbat, de altfel: în locul primarului general în funcție, Kai Wegner, senatorul pentru finanțe și cultură Stefan Evers candidează în calitate de cap de listă.

Wegner a anunțat în vară, după luni de critici privind modul în care a gestionat pana de curent din ianuarie, că nu va mai candida ca lider al partidului.

Pe plan programatic, CDU mizează pe ordine și siguranță, pe un stat mai eficient și pe creștere economică. În acest scop, urmează să fie întărite atât poliția, cât și justiția, să fie accelerate procedurile de avizare și să fie digitalizată administrația publică.

Pe baza sondajelor actuale, se conturează mai multe variante de coaliție, între care un guvern format din Stânga, Verzi și SPD sau o alianță CDU–Verzi–SPD. Dacă asemenea combinații se vor materializa depinde și de ce partide vor reuși, în cele din urmă, să intre în Abgeordnetenhaus.

În cea mai recentă proiecție ZDF, publicată pe 11 septembrie, Stânga se situează la 23%, CDU la 21%, AfD la 17%, Verzii la 16%, iar SPD la 10%. Pe această bază, atât o alianță Stânga–Verzi–SPD, cât și o coaliție CDU–Verzi–SPD ar avea o majoritate numerică.

Sondajul BerlinTREND, realizat de Infratest dimap, oferă o imagine asemănătoare: Stânga la 21%, CDU la 20%, AfD la 18%, Verzii la 16% și SPD la 12%.

SPD luptă să rămână la guvernare

Social-democrații au coborât acum la 10–12% în sondaje. În 2023, se aflau încă la 18,4%. Candidatul lor principal este copreședintele SPD Berlin, Steffen Krach, originar din Saxonia Inferioară, aflat sub ancheta parchetului din Hanovra în legătură cu acuzații privind o donație de 9.900 de euro către SPD Berlin. Krach respinge acuzațiile și își continuă campania sub sloganul „Wieder Berlin” – „Din nou Berlin” –, în ciuda lor.

Pe fond, SPD, ca majoritatea celorlalte partide, se concentrează pe locuințe accesibile, pe investiții și pe o infrastructură funcțională. În programul său, promite 100.000 de locuințe noi în următoarea legislatură și își propune să crească ponderea locuințelor sociale din noile proiecte imobiliare de la 30% la 50%. Intenționează, de asemenea, să investească în drumuri și poduri, în școli, spitale și transport public.

Locuințele accesibile reprezintă o temă centrală de campanie și pentru celelalte partide. Potrivit Departamentului pentru Dezvoltare Urbană, Construcții și Locuințe din Senatul Berlinului, în capitală lipsesc peste 100.000 de locuințe noi. La asta se adaugă cererea de locuințe pentru cei aproximativ 200.000 de oameni care se așteaptă să se mute la Berlin până în 2040. În traducere, asta înseamnă o nevoie medie de circa 20.000 de locuințe noi pe an în anii următori.

CDU mizează, în primul rând, pe o construcție mai rapidă și pe mai multă proprietate privată. Verzii pun un accent mai mare pe locuințe orientate spre binele comun. Stânga, în schimb, cere ca marile portofolii de locuințe să fie trecute în proprietate publică. AfD și FDP resping această abordare și vor, la rândul lor, să prioritizeze construcția privată și o reglementare mai redusă.

Stânga a câștigat un sprijin considerabil de la alegerile din 2023. Atunci se afla la 12,2%; în sondajele actuale, este în jur de 21–23% și a devenit unul dintre cele mai puternice două partide din cursă.

Candidata principală, Elif Eralp, își axează campania mai ales pe chirii și pe politica socială. Stânga cere, printre altele, socializarea marilor fonduri de locuințe și protecții mai puternice pentru chiriași. Partidul vrea ca statul să joace un rol mai mare și în transportul public, în beneficiile sociale și în politica de mediu.

AfD, condus de o lideră puțin cunoscută

Partidul este condus din nou de Kristin Brinker, care candidează pentru a treia oară în calitate de cap de listă al AfD. La fel ca în cazul Verzilor, însă, Brinker nu este foarte cunoscută. În actualul sondaj Infratest dimap, aproximativ două treimi dintre respondenți spun că nu o cunosc pe Brinker sau că nu o cunosc suficient de bine pentru a o putea evalua. Situația este asemănătoare cu cea a lui Werner Graf, de la Verzi.

În campanie, AfD se concentrează mai ales pe migrație și pe securitatea internă. Partidul vrea oprirea primirii de solicitanți de azil la Berlin și „deportarea imediată a tuturor celor până la 20.000 de persoane din Berlin care sunt obligate să părăsească ţara”.

În privința locuințelor subvenționate și de stat, AfD vrea să le repartizeze printr-un sistem de puncte, astfel încât să le revină în primul rând berlinezilor care locuiesc de multă vreme în oraș și lucrează în „profesii relevante pentru sistem”, precum poliția, pompierii, sănătatea sau salubritatea. În rest, construcția ar trebui încurajată prin eliminarea taxei pe transferul proprietății sau prin accelerarea avizelor de urbanism.

În ciuda scorurilor mari din sondaje, partidul rămâne exclus de la orice rol în guvernare: CDU, SPD, Verzii și Stânga refuză, toate, să formeze o coaliție cu AfD.

Vor fi Verzii cei care decid guvernul?

Verzii se situează în prezent în jurul valorii de 16,5%, clar sub rezultatul din 2023, de 18,4%. Cu toate acestea, ar putea juca un rol crucial în formarea guvernului: atât o alianță Stânga–Verzi–SPD, cât și o coaliție CDU–Verzi–SPD ar avea o majoritate matematică în proiecțiile actuale.

Candidatul principal, Werner Graf, încearcă să prezinte Verzii într-o manieră mai puțin conflictuală în campanie. Vrea să evite marile dispute din ultimii ani, precum cearta legată de Friedrichstrasse.

Graf însuși a declarat pentru rbb că Verzii „au învăţat din asta”. În locul unor cereri puternic polarizante, el adoptă un ton mai pragmatic și se prezintă drept cineva capabil să apropie partide diferite.

În dezbaterea electorală de dinaintea zilei votului, atât candidata Stângii, Eralp, cât și capul de listă al SPD, Krach, au curtat în mod explicit o cooperare cu Verzii. Graf a semnalat deschidere față de o alianță și a cerut un „guvern progresist”. El exclude orice colaborare cu AfD.

Volt, FDP și BSW se luptă să intre în parlament

Alături de partidele mai mari, Volt, FDP și BSW concurează, la rândul lor, pentru a intra în Abgeordnetenhaus. Pentru toate trei, pragul de 5% este obstacolul decisiv. Volt candidează pentru prima dată la alegerile pentru Abgeordnetenhaus-ul berlinez și se concentrează mai ales pe digitalizare, pe reforma administrației și pe o construcție mai rapidă de locuințe.

FDP vrea să revină în parlamentul regional cu candidatul său principal, Christoph Meyer, și face campanie pentru mai puțină reglementare, mai multe investiții private și proprietate imobiliară. În linie dreaptă, Meyer este susținut și de președintele partidului, Wolfgang Kubicki, care a apărut alături de el la Berlin în mai multe rânduri.

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) se situează la 3–4% în sondaje și, prin urmare, trebuie să lupte pentru a trece pragul de intrare în Abgeordnetenhaus. Partidul candidează pentru prima dată la un scrutin pentru parlamentul berlinez și este condus de Alexander King și Michael Lüders.

În această campanie, politica externă și cea de pace joacă un rol neobișnuit de proeminent pentru niște alegeri regionale. King cere încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei și negocieri cu Moscova. BSW vrea, de asemenea, o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia și îi vizează pe berlinezii vorbitori de limbă rusă. În plus, partidul dorește să împiedice închiderea Casei Ruse de pe Friedrichstrasse, administrată de Rusia.

În actuala campanie electorală de la Berlin, poliția a înregistrat peste 1.300 de incidente de deteriorare a afișelor electorale între 2 august și 16 septembrie.

Cel mai frecvent afectate sunt afișele AfD, potrivit publicației Bild, care a solicitat cifre poliției berlineze: la nivelul întregului oraș au fost înregistrate până acum 801 cazuri de distrugere a afișelor AfD. Urmează CDU, cu 148 de cazuri, candidații sau listele independente, cu 102, Stânga, cu 95, SPD, cu 88, Alianța 90/Verzii, cu 37, FDP, cu 30, BSW, cu 16, Volt, cu 13, iar ÖDP, cu două cazuri.