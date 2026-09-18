În 1994, China avea 64 de cerbi rari Milu într-o rezervație. O inundație a eliberat 36 din ei în sălbăticie: Ani mai târziu, erau 500

3 minute de citit Publicat la 13:21 18 Sep 2026 Modificat la 13:26 18 Sep 2026

Cerbul Părintelui David, cunoscut și sub numele de Milu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cerbul Părintelui David, cunoscut și sub numele de Milu, dispăruse din sălbăticia Chinei până la începutul secolului al XX-lea, ceea ce face ca revenirea sa ulterioară să fie o poveste neobișnuită de conservare a biodiversității.

În 1993 și 1994, 64 de exemplare de Milu au fost transferate în Rezervația Naturală Națională Hubei Shishou Milu, o rezervație insulară situată de-a lungul fluviului Yangtze.

Apoi, în timpul unei inundații severe din mai 1998, 36 de animale au evadat și au traversat fluviul umflat de ape.

Ceea ce a urmat a fost un experiment neașteptat de reintroducere naturală în sălbăticie. Cerbii au găsit noi habitate, s-au înmulțit și au format treptat populații în afara rezervației.

În prezent, urmașii acestor cerbi, care au fost la un moment dat alungați din rezervație de inundație, continuă să prospere în sălbăticie, oferind cercetătorilor informații valoroase despre rezistența și capacitatea de adaptare a speciei.

De ce au fost readuși în rezervația din China cei 64 de cerbi Milu

Cerbul Milu, cunoscut din punct de vedere științific sub denumirea de Elaphurus davidianus, este originar din China și este adaptat în mod special la mediile de tip zonă umedă.

Specia era cândva răspândită pe scară largă în zona cursului mijlociu și inferior al fluviului Yangtze, însă pierderea habitatelor, vânătoarea și schimbările climatice au contribuit la dispariția sa din China în jurul începutului secolului al XX-lea.

Potrivit unui studiu publicat în revista Nature în luna iunie, realizat de Institutul de Zoologie al Academiei Chineze de Științe, eforturile de reintroducere au început cu animale aduse din Anglia în Parcul Milu din Beijing, în 1985.

În 1991, Rezervația Naturală Națională Hubei Shishou Milu a fost înființată pe o insulă din fluviul Yangtze.

Ulterior, în 1993 și 1994, un total de 64 de cerbi Milu au fost transferați acolo de la Parcul Milu din Beijing.

O inundație din 1998 a schimbat totul

Timp de mai mulți ani, cerbii Milu au rămas în interiorul rezervației și în zonele din apropierea acesteia, încercând ocazional să se deplaseze pe distanțe scurte către zonele învecinate.

Situația s-a schimbat radical în mai 1998, când fluviul Yangtze s-a confruntat cu inundații puternice.

O turmă formată din 36 de cerbi Milu a evadat din rezervație și a înotat peste fluviul inundat.

Cercetătorii au consemnat ulterior că animalele nu puteau fi pur și simplu alungate înapoi, deoarece se deplasaseră în zone mlăștinoase.

În schimb, evadarea a devenit punctul de pornire pentru dezvoltarea naturală a unei populații în afara rezervației protejate.

Cercetătorii au monitorizat animalele prin studii periodice, înregistrând deplasările, numărul exemplarelor, habitatele și dispersarea ulterioară între zonele potrivite pentru specie.

Cerbii evadați au găsit „pietre de temelie” pentru a traversa peisajul

Cerbii Milu evadați nu au rămas pur și simplu într-un singur loc.

Ei s-au deplasat între diferite zone de habitat potrivite, folosind ceea ce cercetătorii au descris drept „stepping stones” — zone care ofereau hrană și adăpost într-un peisaj care, în rest, nu era potrivit pentru deplasarea continuă.

Unele dintre aceste locuri au devenit refugii în care cerbii au rămas și s-au înmulțit.

Între 1995 și 2012, cercetătorii au înregistrat 122 de evenimente de dispersare care au implicat cerbii Milu evadați.

Cele mai multe astfel de deplasări au avut loc în 1998, 2003, 2006 și 2010, în timp ce distanța medie de dispersare a fost de aproximativ 14,08 kilometri.

Peste 91% dintre deplasările înregistrate au fost mai scurte de 25 de kilometri.

Populația a depășit 500 de exemplare

Populația a depășit în cele din urmă 500 de exemplare prin reintroducerea naturală în sălbăticie

Evadarea accidentală a dus în cele din urmă la un exemplu remarcabil de reintroducere naturală în sălbăticie.

Cercetătorii au descoperit că cerbii Milu evadați au reușit să formeze populații și să se reproducă în libertate.

Până la sfârșitul anului 2009, numărul cerbilor Milu reintroduși natural în sălbăticie și al urmașilor lor depășise 500 de exemplare.

Populația a scăzut ulterior în timpul unui focar de boală din februarie și martie 2010.

La sfârșitul anului 2012, aproximativ 300 de cerbi Milu sălbatici erau răspândiți în mai multe populații-refugiu de la marginile estice și sudice ale lacului Dongting.

Studiul a concluzionat că inundațiile și activitatea umană au contribuit la declanșarea dispersării, în timp ce densitatea populației a reprezentat un factor important care a stat la baza acestui proces.