Leul s-a prăbușit, dar afacerea cu vinuri a lui Mugur Isărescu a prosperat: Veniturile au ajuns la 57 milioane de lei

Firma familiei Isărescu solicitase o finanțare europeană nerambursabilă de aproximativ 55.000 de euro pentru o centrală fotovoltaică. Foto: Hepta

În timp ce leul s-a depreciat constant în ultimul deceniu, de la aproximativ 4,5 lei pentru un euro în 2016 la peste 5,26 lei în septembrie 2026, afacerea viticolă a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a generat venituri de aproape 57 de milioane de lei și profituri nete de peste 8,12 milioane de lei, potrivit unei anchete jurnalul.ro.

Firma familiei Isărescu și-a extins între timp activitatea și în domeniul energiei, însă a ratat o finanțare europeană pentru o centrală fotovoltaică după ce, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, în studiul de fezabilitate a fost folosit un curs euro-leu considerat incorect. În același timp, o întrebare privind presupusele livrări de vinuri ale companiei lui Isărescu către BNR a rămas fără răspuns de aproape doi ani, instituția refuzând să ofere clarificări pe această temă.

În ultimii zece ani, perioadă în care Mugur Isărescu s-a aflat la conducerea Băncii Naționale a României, leul s-a depreciat constant față de euro. Dacă în ianuarie 2016 un euro era cotat la 4,5245 lei, la 15 septembrie 2026 cursul a ajuns la 5,2636 lei. În aceeași perioadă, însă, afacerea viticolă a lui Mugur Isărescu și a familiei sale a înregistrat venituri și profituri consistente.

Astfel, între 2016 și 31 decembrie 2025, firma deținută de guvernatorul BNR împreună cu soția, fiul și fiica sa, având ca principală activitate producția de vinuri, a generat venituri de aproape 57 de milioane de lei și profituri nete de peste 8,12 milioane de lei. Cu alte cuvinte, în intervalul în care moneda națională s-a depreciat de la aproximativ 4,5 la peste 5,26 lei pentru un euro, afacerea viticolă a familiei Isărescu a continuat să producă venituri și profituri importante.

Neeligibilă la fondurile UE, pentru că a utilizat un curs de schimb eronat

Potrivit unei încheieri a Registrului Comerțului din 19 noiembrie 2014, asociații SC Măr SRL au decis restrângerea obiectului de activitate al societății, prin eliminarea din actul constitutiv a Clasei CAEN 4941-9 – „transporturi rutiere de mărfuri”. Ulterior, prin hotărârea AGA din 17 noiembrie 2023, obiectul de activitate al firmei a fost completat cu activități precum „producția de energie electrică”, „transportul de energie electrică”, „distribuția energiei electrice”, „comercializarea energiei electrice” și „lucrări de instalații electrice”.

Profit.ro dezvăluia, în vara anului trecut, că firma lui Mugur Isărescu s-a numărat printre sutele de solicitanți din domeniul agricol cărora le-au fost respinse cererile pentru fonduri UE nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, destinate unor proiecte de producție a energiei regenerabile.

Concret, potrivit sursei citate, SC Măr SRL intenționa să construiască, cu fonduri europene, o centrală fotovoltaică. Cererea a fost însă declarată neeligibilă deoarece, în studiul de fezabilitate, ar fi fost utilizat un curs de schimb euro-leu incorect în raport cu cerința prevăzută în Ghidul de finanțare.

Firma familiei Isărescu solicitase o finanțare europeană nerambursabilă de aproximativ 55.000 de euro pentru o centrală fotovoltaică cu o putere instalată de 85,44 kW, valoarea totală a investiției fiind estimată la 67.840 de euro. Solicitarea a fost declarată neeligibilă, în urma identificării mai multor erori și nereguli.

Bilanțuri contabile explozive

Chiar și după extinderea obiectului de activitate, SC Măr SRL și-a păstrat obiectul principal de activitate, „cultivarea plantelor”, iar activitatea principală a rămas „cultivarea strugurilor”.

În prezent, capitalul social al societății este deținut de Mugur Isărescu, care controlează 54,01% din părțile sociale, Elena Isărescu – 25,39%, Ileana Lăcrămioara Isărescu – 10,3% și Costin Mugur Isărescu – 10,3%.

Potrivit bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor, în perioada 2016–2025, SC Măr SRL a realizat o cifră de afaceri cumulată de 49.159.905 lei. Cifra de afaceri anuală a crescut de la 2.619.273 de lei în 2016 la 6.166.646 de lei în 2025, cu un vârf de 6.204.617 lei în 2023.

În aceeași perioadă, compania a înregistrat venituri totale de 56.746.649 de lei. Acestea au crescut de la 3.055.101 lei în 2016 la 7.170.061 de lei în 2025, cel mai ridicat nivel fiind consemnat în 2023, când veniturile totale au ajuns la 7.450.640 de lei.

În cei zece ani analizați, cheltuielile totale ale companiei s-au ridicat la 47.634.798 de lei.

Pe fondul acestor rezultate financiare, bilanțurile depuse de societate indică un profit net cumulat de 8.126.015 lei în perioada 2016–2025. Profitul anual a crescut de la 328.303 lei în 2016 la 1.879.530 de lei în 2020, după care a oscilat, menținându-se la peste un milion de lei în 2022 și 2023.

Citește ancheta completă pe jurnalul.ro.