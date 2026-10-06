Cum a ajuns un student român să fie premiat de NATO. "Am crezut că nu mai pot. Erau vibe-uri de apocalipsă"

Carmen Ungur Brehoi, lector în cadrul Universității din Oradea, şi Aris Dejeu, student la Jurnalism. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Doar trei zile, un apartament transformat în platou de filmare și o întrebare: cum ar arăta viața fără electricitate, internet și telefon? Așa a ajuns Aris Dejeu, un student la Jurnalism în Oradea, pe podiumul unei competiții internaționale organizate de NATO. "In Case of a Blackout", mini-documentarul său, i-a adus locul al treilea și premiul publicului, dar și o concluzie surprinzătoare: cât de greu ne-ar fi, de fapt, să trăim chiar și câteva zile fără tehnologia de care am ajuns să depindem. "Am crezut că nu mai pot. Erau vibe-uri de apocalipsă", a declarat Aris Dejeu într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN, unde a vorbit despre provocările experimentului pentru care a fost premiat de NATO.

Pe primul video de mai jos apar imaginile cu care Aris Dejeu, student în anul III la Jurnalism în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din Oradea, a cucerit juriul și publicul unei competiții internaționale organizate de NATO. Provocarea a fost să documenteze cum ar arăta viața în timpul unui blackout de mai multe zile.

"Erau vibe-uri de apocalipsă și am lansat o întrebare la început: «Ce ai face în cazul unei pene de curent?»", a declarat Aris Dejeu pentru Antena 3 CNN.

Aris Dejeu nu este însă la prima provocare de acest fel. Profesorii spun că este unul dintre studenții care încearcă permanent să ducă în practică ceea ce învață la facultate. Când a apărut oportunitatea de a intra în competiție, a fost primul care a acceptat provocarea.

"Aris nu este la prima încercare, este un student foarte apropiat de toate activităţile extracuriculare ale departamentului nostru", a precizat Carmen Ungur Brehoi, lector la Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării.

Aris Dejeu, despre filmările pentru "In Case of a Blackout": "Am crezut că nu mai pot, a fost stresant"

Pentru a reda cât mai credibil atmosfera unui blackout, Aris a vrut să simtă chiar el cum este să renunțe la confortul de zi cu zi. Experimentul s-a dovedit mult mai greu decât se aștepta.

"În prima zi, m-am dus afară, pe întuneric, am început să filmez cadre pe nişte străduţe prost iluminate şi, după, m-am închis în casă trei zile. Am avut doar mâncare, apă şi curent, doar atât. A fost o experiență, mai ales, că, la un moment dat, am crezut că nu mai pot, a fost stresant", a mai povestit Aris Dejeu în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.



Cele trei zile s-au transformat apoi în doar cinci minute de film. De la idee și scenariu până la filmare și montaj, profesorii spun că rezultatul arată cât de bine a reușit studentul să pună în practică lucrurile învățate la facultate.

"Mi-a plăcut scriptul, scenariul filmului, textul scris de Aris pentru acest film. De asemenea, imaginea", a menţionat Florin Budea, asistent Jurnalism.

Un alt atu a fost chiar implicarea personală a lui Aris. Nu a rămas doar în spatele camerei, ci a devenit personajul propriului experiment.

"A fost implicarea lui personală, faptul că nu s-a temut să apară pe sticlă, a crezut în el și a transmis exact gândurile şi credințele sale", a mai subliniat Carmen Ungur Brehoi, lector la Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării.

Rezultatul: locul al treilea și premiul publicului într-o competiție internațională. Profesorii speră acum ca performanța lui Aris Dejeu să-i încurajeze și pe ceilalți studenți să transforme teoria în proiecte concrete.

"Teoria nu este suficientă. Acesta este motivul pentru care noi îi încurajăm permanent să aplice ce învață în facultate și Aris este un exemplu foarte bun", a declarat Gabriela Goudenhooft, profesor universitar.

Aris Dejeu nu vrea însă să se oprească la locul al treilea. În 2027, vrea să intre din nou în competiție, de această dată cu gândul la primul loc. Iar pentru viitor și-a ales deja direcția: editare video sau o carieră de creator de conținut.