Un student din Oradea a fost premiat de NATO la concursul „Cât de pregătit sunt pentru Blackout?”. A realizat un documentar în 3 zile

Aris Dejeu, student la Universitatea din Oradea, la Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării FOTO: Universitatea Oradea

Aris Dejeu, student la Universitatea din Oradea, la Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, a obţinut locul al treilea şi premiul publicului la concursul internaţional "How Prepared Am I for a Blackout", organizat de NATO Energy Security Centre of Excellence, a informat luni, într-un comunicat, Universitatea.



Competiţia, desfăşurată anual şi dedicată tinerilor din statele membre NATO, a avut în acest an ca temă pregătirea populaţiei pentru situaţia unei pene de curent. Participanţii au fost invitaţi să realizeze scurte producţii video prin care să prezinte, într-o manieră originală şi relevantă, modul în care s-ar pregăti pentru un astfel de scenariu.



Aris Dejeu a ales să realizeze un mini-documentar cu caracter informativ, filmat în perioada în care se afla la Salonic, în Grecia, ca beneficiar al unei burse Erasmus. Materialul a fost realizat în doar trei zile, atât în apartamentul în care locuia, cât şi pe străzile oraşului.



"Am ales scenariul unui scurt film de tip informativ şi documentar, în timp ce alţi participanţi au mizat pe alte formate, precum ştirea sau scurtmetrajul artistic. Mi-am filmat mini-documentarul în doar trei zile, prin apartamentul în care locuiam, cu jaluzelele trase, şi pe străzile oraşului", a povestit studentul.



Pe lângă locul al treilea, producţia lui Aris Dejeu a primit şi premiul pentru popularitate, acordat în urma votului publicului. Studentul spune că această distincţie l-a bucurat în mod deosebit, întrucât nu se aştepta ca materialul să se bucure de o asemenea apreciere.



"Sunt foarte încântat că am ajuns pe podiumul concursului NATO Energy Security Centre of Excellence, dar sunt şi mai bucuros că am reuşit să mă bucur de aprecierea publicului. La Popularitate trebuie să fii votat de mulţi, iar eu nu mă aşteptam ca filmuleţul meu să prindă aşa de bine la public", a declarat Aris Dejeu.



Producţiile înscrise în competiţie au fost evaluate în funcţie de relevanţă, originalitate, creativitate, calitatea conţinutului, claritatea mesajului şi impactul general al materialelor video.



Studentul consideră că pregătirea dobândită la Ştiinţele Comunicării l-a ajutat în realizarea proiectului, în special în elaborarea scenariului şi redactarea textului care însoţeşte imaginile.



Aris Dejeu intenţionează să participe şi la ediţia de anul viitor a competiţiei şi îşi propune să urce încă o treaptă pe podium. "Sper eu, pe locul întâi!", a spus viitorul jurnalist.