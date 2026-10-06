CNAIR anunță că TollRo funcționează normal, dar avertizează: Pot apărea în continuare probleme tehnice

Mai pot exista incidente tehnice sporadice caz în care şoferii nu vor fi amendaţi. Sursa foto: Getty Images

Incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametrii normali, a anunţat marţi seara Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres.

Compania de drumuri atenţionează, însă, că mai pot exista incidente tehnice sporadice caz în care şoferii nu vor fi amendaţi dacă se dovedeşte că au încercat să plătească dar nu au reuşit.

"Incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu excludem apariţia unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligaţia să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziţioneze rovinietă şi/sau TollRo. În măsura în care aceste acţiuni nu pot fi efectuate din cauza defecţiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe/ continua deplasarea, fără riscul de a primi amendă", se arată într-un comunicat al companiei.

Potrivit CNAIR, încercările eşuate din cauze tehnice vor fi reţinute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deşi pretind că au încercat.

"Subliniem, din nou, faptul că, în conformitate cu art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, utilizatorii care nu pot achita tariful TollRo din cauza disfuncţionalităţilor tehnice ale platformei nu vor fi sancţionaţi. Măsura prevăzută de art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 nu se limitează la perioada de lansare a sistemului, respectiv, perioada comunicată anterior: 01.10.2026 - 03.10.10.2026. Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncţionalităţi, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere", susţine sursa citată.

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri: fie prin tichet de rută - plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin sesiune de tarifare - traseul se înregistrează prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

În niciunul dintre aceste cazuri plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR.

Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt: portalul web oficial: https://etoll.ro - creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic şi a facturilor; aplicaţia mobilă TollRo, gratuită pentru iOS şi Android - achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, iniţierea sesiunii de tarifare; punctele de vânzare CNAIR din cadrul Secţiilor de Drumuri Naţionale (SDN) şi al Agenţiilor de Control şi Încasare (ACI) de la punctele de trecere a frontierei - rovinietă şi tichet de rută; distribuitorii autorizaţi - rovinietă, inclusiv prin SMS la numărul de telefon mobil 7500.

"Recomandăm utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele indicate în prezentul comunicat şi să nu dea curs solicitărilor de plată primite pe alte căi", se mai arată în document.

Pe de altă parte, CNAIR precizează că, în primele zile de funcţionare a sistemului, o parte dintre utilizatori au efectuat plăţi prin virament bancar direct în conturile CNAIR iar aceştia pot solicita restituirea sumelor printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail [email protected] (adresa oficială a Registraturii CNAIR), însoţită de dovada plăţii (ordinul de plată) şi de datele contului în care să se facă restituirea (IBAN şi titular).

"Aceste sume nu ţin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus", subliniază sursa citată.

Rovinietele achiziţionate prin sistemul SIEGMCR până la 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport persoane (autoturisme, microbuze şi autocare) şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, îşi păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem fără vreo formalitate din partea utilizatorilor. Pentru aceste roviniete nu se efectuează restituiri, întrucât acestea rămân valabile până la data expirării perioadei pentru care au fost achiziţionate.

Rovinietele achiziţionate până la data de 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum şi peajele rămase neconsumate până la această dată îşi încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii rovinietelor şi a peajelor care şi-au încetat valabilitatea se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicaţia pe care CNAIR o pune la dispoziţie până la data de 29 decembrie 2026. Restituirea se realizează in termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicaţie.

Utilizatorii care întâmpină dificultăţi pot transmite o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul https://etoll.ro.