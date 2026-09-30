TollRo trece la versiunea finală de la 1 octombrie. Transportatorii sunt obligați să își facă alte conturi. Anunțul CNAIR

Aplicarea tarifelor pentru rovinietă și sistemul TollRo va începe pe 1 octombrie. Sursa foto: Getty Images

Aplicaţia TollRo şi portalul web aferent vor trece în versiunea finală începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar operatorii de transport care au utilizat versiunea pilot trebuie să îşi creeze conturi noi şi să reînregistreze datele companiilor şi vehiculelor, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„TollRo trece în faza de producţie: aplicaţia trebuie reinstalată şi conturile refăcute de la 1 octombrie. Versiunea finală a aplicaţiei şi a portalului web va fi disponibilă începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din Aplicaţia Pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor şi evidenţa vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor fi transferate în sistemul final”, a anunţat miercuri CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, operatorii care au folosit versiunea pilot trebuie să descarce din nou sau să actualizeze aplicaţia TollRo, să creeze un cont nou de utilizator, să completeze datele de identificare ale companiei şi să înregistreze din nou vehiculele tractoare şi remorcile sau semiremorcile.

CNAIR recomandă operatorilor de transport să pregătească din timp datele companiei şi documentele de înmatriculare ale flotei, pentru a evita întreruperile în activitate.

Aplicaţia şi portalul trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale de acces, respectiv App Store şi Google Play şi portalul web eToll.

TollRo şi noile tarife pentru rovinieta, de la 1 octombrie

Platforma TollRo va deveni operaţională de la 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo vor putea fi achitate exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, a anunţat, recent, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum şi vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcţie de distanţa parcursă, masa vehiculului, clasa EURO şi tipul de drum.

Utilizatorii vor putea achita tariful TollRo fie printr-un tichet de rută, plătit în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin tarifare în funcţie de distanţa parcursă. În acest ultim caz, traseul este înregistrat prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.