Centura Azuga-Bușteni: Lucrările avansează, au fost montate grinzile Podului nr. 5. Cum arată noul drum și când va fi gata

2 minute de citit Publicat la 18:55 30 Sep 2026 Modificat la 18:55 30 Sep 2026

Centura Azuga-Bușteni, 30 septembrie 2026 - s-au montat grinzile Podului nr. 5. Sursa foto: CJ Prahova via Facebook

Lucrările la Centura Azuga–Bușteni avansează, iar pe șantier a fost finalizată o nouă etapă importantă. Constructorul a montat grinzile prefabricate pentru Podul nr. 5, situat la kilometrul 2+680.

Structura podului este alcătuită din cinci grinzi prefabricate, fiecare având o lungime de 40,9 metri și o greutate de 86 de tone. Potrivit informațiilor transmise miercuri de Consiliul Județean Prahova, operațiunea de montaj s-a desfășurat conform graficului de lucrări.

Montarea grinzilor reprezintă un nou reper în execuția Variantei Ocolitoare Azuga–Bușteni, proiect destinat să contribuie la reducerea presiunii traficului de pe DN1 și la îmbunătățirea circulației pe Valea Prahovei.

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Consiliul Județean Prahova anunță că urmărește în continuare evoluția lucrărilor și derularea etapelor de execuție, astfel încât intervențiile să poată avansa pe toate fronturile disponibile.

Varianta Ocolitoare Azuga–Bușteni face parte dintre proiectele de infrastructură rutieră urmărite la nivelul județului Prahova, cu obiectivul de a prelua o parte din traficul care tranzitează în prezent zona stațiunilor de pe Valea Prahovei.

Cand va fi gata Centura Azuga-Bușteni

Lungimea traseului actual al Variantei Ocolitoare Azuga–Bușteni este de 7,16 km, potrivit studiului de fezabilitate aprobat de CJ Prahova. Traseul este împărțit în două tronsoane: 5,032 km și 2,128 km.

În documentele CJ Prahova din 2023 apare însă proiectul mai larg, denumit „Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga–Bușteni”, cu o lungime de 9,434 km.

În anunțul de lansare a licitației din ianuarie 2023, CJ Prahova preciza un termen de finalizare de trei ani.

Totuși, acel termen nu mai poate fi considerat astăzi un termen realist, dat fiind că în 28 august 2026, CJ Prahova anunța că proiectul avea un progres fizic de 16%, iar încă erau necesare exproprieri, autorizări și extinderea fronturilor de lucru.

„Lucrările la Varianta Ocolitoare Azuga–Bușteni continuă, cu aproximativ 250 de oameni și 70 de utilaje mobilizate de constructor. În baza celor două autorizații de construire emise de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, se execută excavări pentru fundații, terasamente, armarea și turnarea fundațiilor pilelor podurilor, apărări de maluri cu saltele și gabioane, ziduri de sprijin și devieri de utilități. În paralel, sunt parcurse etapele necesare pentru extinderea frontului de lucru. Proiectul HG privind exproprierile este în circuitul de avizare, iar documentația pentru ultima autorizație de construire este în pregătire.”, a transmis CJ Prahova la acel moment.