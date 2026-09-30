Nicuşor Dan anunță că va propune un nou premier luni: „Cer partidelor să-și organizeze ședințe și să vină cu o soluție care să treacă”

Președintele României, Nicușor Dan. Imagine de arhivă. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot, că luni va convoca partidele la consultări, urmând ca după-amiază să anunțe noua propunere de premier. „Cer partidelor ca în acest răgaz să își organizeze ședințele interne și să vină de data aceasta cu soluții care să poată trece”, a spus el.

„Am trăit un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, parlamentari și cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică.

În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar după-amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru.

Cer partidelor ca în acest răgaz să își organizeze ședințele interne și să vină de data aceasta cu soluții care să poată trece, pentru că, ca lucrul acesta să se întâmple, este nevoie de consens, ca partidele să lase de la ele pentru a ajunge la consens.

Îi asigur pe români și pe parteneri că vom păstra direcția pro-occidentală și vom respecta angajamentele financiare pe care ni le-am luat”, a spus el.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot, miercuri, cu 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru a obține învestitura Parlamentului.

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru.

„Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat ea.

Ulterior, liderul AUR a venit cu un anunț surpriză: partidul său nu va vota un nou Guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat.

„Nu votam niciun guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu. L-aţi arestat de ziua mea”, a spus el.

Totuși, Simion a fost contrazis chiar de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile au crescut în Parlament şi în societate şi că trebuie convocate alegeri anticipate.

Întrebat care este condiţia AUR pentru a vota un Guvern, să facă parte din Executiv sau să fie eliberat Călin Georgescu, Dungaciu a răspuns, evitând să fie de acord cu George Simion: „Condiţia să facă parte din Guvern era înainte ca acest episod să se întâmple. S-a adăugat şi acest incident, care nu face decât să tensioneze această societate”.

După vot, Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că „România a mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”.

„Știau că nu au majoritate, dar au insistat cu acest spectacol trist”, a spus el.

Iar USR, prin Dominic Fritz, a cerut organizarea alegerilor anticipate.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”, a spus Fritz.