Nicușor Dan, despre războiul hibrid: „Partea de cyber și dezinformarea sunt cele care afectează cel mai mult societățile noastre”

Nicuşor Dan a vorbit despre cele două componente ale dezinformării / Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Praga, referindu-se la războiul hibrid, că partea de cyber şi cea de dezinformare ne afectează cel mai mult, punctând, printre altele, nevoia de reglementare şi importanţa comunicării publice, scrie Agerpres.

"Pentru că aţi întrebat de război hibrid, eu cred că partea de cyber şi partea de dezinformare sunt cele care afectează cel mai mult societăţile noastre şi aici efortul este continuu. Progresele sunt până la un anumit nivel, dar mai avem de lucru", a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel.

Nicuşor Dan a vorbit despre cele două componente ale dezinformării.

"În ceea ce priveşte zona de cyber, aici din nou e aceeaşi chestiune de tehnologie în care posibilitatea de a investi în cercetare şi dezvoltare este importantă, deci din nou e nevoie de colaborare. În ceea ce priveşte dezinformarea, (...) sunt două componente. Una este comunicarea publică şi nivelul de încredere al societăţii în politicieni. În opinia mea, politicienii trebuie să-şi asume inclusiv eşecurile sau realizările parţiale, pentru că altfel suntem într-un dialog paralel între ce comunică politicienii şi ce simt oamenii că este realitatea lor cotidiană.

Şi din nou, o componentă tehnologică foarte importantă, pentru că e o chestiune de cantitate. Dacă permitem ca zece mii de conturi false să amplifice un mesaj, vocea cetăţeanului, care în mod democratic are o opinie şi vrea să şi-o exprime, nu se mai aude. Şi la fel, câteva zeci de conturi care intră şi comentează pe site-ul unui cetăţean sau unui actor politic pot să descurajeze pe alţii să vină şi să se asocieze cu el. Deci e o chestiune, în opinia mea, extrem de importantă a democraţiei noastre şi aici trebuie să avem curajul să reglementăm. Nu să interzicem libertatea de exprimare, dar să ne asigurăm că libertatea de exprimare se manifestă în mod proporţional între cetăţenii unei societăţi", a explicat acesta.

În ceea ce priveşte dronele, preşedintele a arătat că există o preocupare de termen scurt şi una de termen mediu.

„Pe termen mediu, avem un împrumut consistent în cadrul SAFE şi banii din SAFE îi folosim pe nişte echipamente care erau prevăzute cu mult timp înainte şi avem oportunitatea să cumpărăm mai repede aceste echipamente. (...) Drone deasupra teritorului nostru avem cam de acum un an şi jumătate, am avut suport de la aliaţii noştri.

Am îmbunătăţit mai întâi capacitatea de detecţie, deci radarele, şi acum suntem mai bine în ceea ce priveşte capacitatea cinetică de a le da jos. După cum ştiţi, am dat jos în trei zile succesive drone deasupra teritoriului nostru şi o dată în Estonia - piloţii noştri care erau în misiune acolo", a spus Nicuşor Dan.

De asemenea, el a punctat progresele referitoare la infrastructura marină.

„În ceea ce priveşte partea marină, şi aici avem progrese. Pe de o parte, şi asta e o preocupare mai veche împreună cu Bulgaria şi Turcia, să deminăm traseele comerciale din Marea Neagră şi acum, la Summitul de la Ankara, am semnat împreună cu Bulgaria şi Turcia un acord pentru continuarea acestei preocupări şi în ceea ce priveşte infrastructura marină", a afirmat şeful statului.

La rândul său, preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel, a arătat că eficienţa apărării împotriva oricărui fel de pericole începe de la o informare corectă a publicului şi de la sprijinul acestuia, subliniind că în cadrul NATO funcţionează această apărare integrată împotriva atacurilor aeriene.

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită oficială la Praga, la invitaţia omologului ceh.