Nicușor Dan pleacă astăzi la Praga. Securitatea Europei și războiul din Ucraina, pe agenda discuțiilor cu liderii cehi

<1 minut de citit Publicat la 08:41 30 Sep 2026 Modificat la 08:42 30 Sep 2026

Nicuşor Dan va avea întrevederi cu preşedintele Petr Pavel și cu prim-ministrul Andrej Babiš. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, miercuri, o vizită oficială la Praga, la invitaţia omologului ceh, a informat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, şeful statului va avea întrevederi cu preşedintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrej Babiš şi cu preşedinţii celor două camere ale Parlamentului ceh, precum şi o întâlnire cu membri ai comunităţii româneşti.

Agenda discuţiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european şi aliat, cu accent pe asigurarea securităţii Europei în faţa ameninţărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană şi dezvoltarea legăturilor economice şi a investiţiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.