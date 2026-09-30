Ajutor primit de Ucraina din partea unei țări europene. Anunțul lui Zelenski despre avioanele de vânătoare F-16 care ajung la Kiev

1 minut de citit Publicat la 09:06 30 Sep 2026 Modificat la 09:29 30 Sep 2026

Belgia va transfera Ucrainei trei avioane de luptă F-16 până la sfârșitul acestui an, pentru a sprijini Kievul în războiul cu Rusia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. FOTO: Getty Images

Belgia va transfera Ucrainei trei avioane de luptă F-16 până la sfârșitul acestui an, pentru a sprijini Kievul în războiul cu Rusia, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters.

"Există un acord important cu Belgia privind transferul a trei avioane de luptă F-16 până la sfârșitul acestui an", a scris el pe X. "Vom depune eforturi pentru a primi aceste aeronave printr-o procedură accelerată."

Zelenski a precizat că Ucraina a primit deja "livrări urgente" de muniție pentru avioanele F-16 din partea Belgiei și Spaniei, precum și din partea altor țări.

Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою. Вже отримали і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Дякую!… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2026

Ulterior, în mesajul video transmis marți seară, Zelenski a declarat că Ucraina primise cu o zi înainte un pachet de asistență "foarte bun", care include un sistem de apărare antiaeriană NASAMS, dezvoltat în comun de Statele Unite și Norvegia.

Zelenski le-a mulțumit Statelor Unite și Norvegiei într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

El a mai spus că sunt în desfășurare discuții pentru a asigura Ucrainei o aprovizionare cu rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, care au un rol esențial în interceptarea rachetelor balistice rusești.

Zelenski a declarat că testele continuă pentru îmbunătățirea eficienței interceptoarelor ucrainene împotriva dronelor rusești propulsate de motoare cu reacție, care zboară la altitudini mai mari și cu viteze mai mari decât dronele convenționale.

Din cele peste 100 de drone rusești lansate marți, 29 erau propulsate de motoare cu reacție, iar 18 dintre acestea au fost doborâte, a spus Zelenski.