Trump și giganții AI semnează un acord de autoreglementare, la o săptămână după ce agentul OpenAI a spart un site guvernamental

Președintele american Donald Trump a anunțat că el și un grup numeros de lideri ai companiilor de inteligență artificială au semnat un acord voluntar care va include evaluări interne și externe. sursa foto: Getty

Acordul vine în urma unei presiuni globale uriașe, din partea cetățenilor și a legiuitorilor deopotrivă, pentru reglementarea industriei, în timp ce se înmulțesc relatările despre tehnologii care ies din limitele impuse. Săptămâna trecută, OpenAI a dezvăluit că agentul său a spart un site al guvernului australian în timpul fazei de testare, scrie Euronews.

Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, că el și un grup numeros de lideri ai companiilor de inteligență artificială au semnat un acord voluntar care va include evaluări interne și externe. Semnarea a avut loc în cadrul unei întâlniri menite să răspundă temerilor americanilor legate de această tehnologie și de riscurile ei pentru omenire.

„Cred că văd o autoreglementare extraordinară. Și ei înțeleg că trebuie să se autoreglementeze”, le-a spus Trump jurnaliștilor, într-o conferință de presă improvizată în fața Aripii de Vest.

Trump și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, s-au întâlnit la Casa Albă cu directori de top ai marilor companii de tehnologie și AI. Aceste firme cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru infrastructura de AI, inclusiv centre de date în comunități din toată țara, care au stârnit o opoziție locală, venită din ambele tabere politice.

Acordul a fost semnat de Trump, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, CEO-ul Google, Sundar Pichai, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, președintele OpenAI, Greg Brockman, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și Elon Musk, CEO al Tesla, SpaceX, X și xAI, aceasta din urmă devenită acum parte a SpaceX.

Acordul, publicat de Trump marți seară pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, lasă deschisă ușa unor reglementări viitoare, dar se concentrează pe patru pași voluntari pe care companiile trebuie să-i facă.

Potrivit documentului, companiile vor implementa „controale interne solide”, vor colabora cu un „auditor extern independent” care să evalueze dacă aceste controale funcționează și vor înființa, în consiliul de administrație al fiecărei companii, un comitet care să analizeze rapoartele auditorilor interni și externi.

„Cu timpul, ar putea avea sens ca acești pași să fie transformați în legi și reglementări”, se arată în acord.

Trump i-a lăudat în repetate rânduri pe directori pentru dezvoltarea unei tehnologii care, spune el, va aduce o „creștere incredibilă”.

Investițiile în centre de date și în echipamentele informatice aferente au accelerat economia și au dat avânt bursei. Asta a umflat conturile de investiții ale americanilor cu venituri mari și le-a crescut cheltuielile.

Au existat totuși și câteva note de prudență marți. Amodei, una dintre cele mai vocale voci care cer încetinirea dezvoltării AI, a spus: „Tehnologia are riscuri foarte reale.”

„Și, știți, mecanismul, modul în care abordăm aceste riscuri, este încă în discuție”, a adăugat el.

Trump a sugerat că aproximativ 10 persoane vor fi numite într-un comitet care să „supravegheze întreaga activitate” și a spus că acordul va fi „obligatoriu din punct de vedere moral”. El a mai spus că, în zilele următoare, după consultări cu industria, va numi pe cineva care să supervizeze acordul.

Unele dintre măsurile prevăzute în acord sunt deja aplicate, într-o formă sau alta, de aceste companii sau au fost asumate anterior.

Acordul nu introduce însă un set de legi care să stabilească o răspundere juridică solidă și o reglementare clară pentru această tehnologie. Unii oameni din industrie au tras deja un semnal de alarmă, avertizând că există riscul ca AI să-i depășească pe oameni în inteligență și să ducă la dispariția omenirii în decurs de un deceniu.

Trump, care s-a opus mereu vocal unor astfel de măsuri, a declarat înaintea întâlnirii că guvernul american nu va limita dezvoltarea inteligenței artificiale și nu va susține apelurile la „limite de siguranță” sau alte restricții.

„Nu voi sufoca niciodată creșterea unei tehnologii care va fi mai mare decât revoluția industrială”, a spus Trump la lansarea America.gov, un chatbot AI menit să-i ajute pe americani să se descurce cu serviciile guvernamentale. „Nu o putem sufoca, iar noi suntem cu mult în frunte”.

Trump a mai spus că directorii au fost de acord să tempereze opoziția bipartizană față de centrele de date care apar în comunitățile locale din toată țara, fie prin sprijin financiar suplimentar pentru școlile locale, fie prin măsuri de reducere a costurilor cu energia.

„O să vedeți, centrele de date vor fi foarte populare”, a spus Trump. Dacă opoziția continuă, a sugerat el, „vor fi forțate să plece în străinătate sau în alte locuri”.

Trump a prezentat marți cursa pentru dezvoltarea AI în primul rând ca pe o competiție globală între Statele Unite și China. El a spus că va exista un câștigător și un învins, fără „loc doi”.

Săptămâna trecută, în timpul vizitei președintelui chinez Xi Jinping la Washington, cele două țări au convenit să creeze un canal pentru gestionarea incidentelor legate de AI. Trump a subliniat însă marți că nu vrea să coopereze prea mult cu China.

„Nu am vrut să fac nimic, pentru că suntem în frunte. De ce aș vrea să fac ceva?”, a spus el.