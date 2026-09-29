Peste cinci milioane de roboți lucrează deja în fabricile din întreaga lume. Ce se întâmplă, de fapt, cu „boomul” roboților umanoizi

Numărul anual de instalări de roboți industriali a crescut cu 11%. Sursa foto: Getty Images

În prezent, peste cinci milioane de roboți industriali sunt utilizați în fabrici din întreaga lume, cel mai mare număr înregistrat vreodată. Stocul global operațional de roboți industriali a crescut cu 9% anul trecut, ajungând la aproximativ 5,08 milioane de unități, potrivit raportului anual „World Robotics” publicat de Federația Internațională de Robotică (IFR), citat de Euronews.

IFR este o organizație non-profit cu sediul la Frankfurt, care monitorizează industria de aproape trei decenii și reprezintă peste 3.000 de organizații din întreaga lume.

Conform raportului, numărul anual de instalări de roboți industriali a crescut cu 11%, depășind pentru prima dată pragul de 600.000 și ajungând la 603.000 de unități.

„Automatizarea industrială avansează rapid”, a declarat Jane Heffner, președintele IFR, adăugând că „noul prag de cinci milioane de roboți operaționali în fabricile din întreaga lume reprezintă mai mult decât dublul cifrei înregistrate în urmă cu șapte ani. Cea mai puternică creștere are loc în Asia, urmată de regiunea Americilor. Europa avansează mai lent.”

Ritmul mai lent de creștere în Europa se reflectă clar în cifre. Stocul operațional din UE a depășit pragul de 700.000 de roboți în 2025, ajungând la 712.000 de unități și reprezentând 84% din totalul roboților în funcțiune la nivelul Europei.

„Sectorul manufacturier din UE a investit semnificativ în automatizare”, a spus Heffner. Stocul a crescut cu peste 80% din 2015, când se situa la 390.000 de unități.

Cu toate acestea, creșterea a stagnat momentan. Noile instalări în UE au scăzut cu 11% în 2025, ajungând la 60.500 de unități, în timp ce instalările în alte regiuni s-au accelerat. Rata anuală compusă de creștere a blocului comunitar pe o perioadă de cinci ani a fost de 3%, un nivel relativ modest.

Germania rămâne, de departe, cea mai mare piață europeană, reprezentând 41% din totalul instalărilor din UE. Însă numărul roboților instalați acolo a scăzut cu 8%, coborând sub pragul de 25.000, pe măsură ce sectorul auto, care rămâne cel mai mare client individual, a continuat să se contracte.

Urmează Italia, Franța și Spania, fiecare adăugând între 4.300 și 7.800 de roboți, toate trei înregistrând scăderi procentuale de două cifre în ceea ce privește noile instalări.

China și-a consolidat poziția de lider

În același timp, China și-a consolidat poziția de lider în această perioadă, instalând 354.000 de roboți, o creștere de 20%, și ajungând să dețină o cotă de 59% din totalul instalărilor la nivel mondial.

De asemenea, SUA au depășit Japonia, devenind a doua cea mai mare piață din lume, cu aproape 38.500 de unități instalate, în creștere cu 12%.

Roboții umanoizi reprezintă în continuare o piață de nișă, comparativ cu roboții industriali consacrați.

Anul trecut s-au vândut la nivel mondial doar aproximativ 7.000 de unități pentru uz industrial și profesional, cifră comunicată de IFR într-un raport separat, aceasta fiind prima dată când organizația a monitorizat această categorie.

Multe dintre aceste unități au fost achiziționate pentru a genera date de antrenament destinate modelelor de inteligență artificială, și nu pentru a efectua sarcini de lucru propriu-zise; în plus, producătorii auto care testează acești roboți utilizează, de regulă, mai puțin de zece unități.

Cu toate acestea, Bank of America estimează livrări de 90.000 de roboți umanoizi în acest an și de 1,2 milioane până în 2030.

Companiile amână listarea la bursă

Diferența dintre ambiție și realitate se reflectă și pe piețele financiare. Este puțin probabil ca Boston Dynamics, companie deținută de Hyundai, să urmărească o listare la bursă anul viitor, întrucât robotul său umanoid, Atlas, nu a fost încă implementat la scară largă, iar compania rămâne neprofitabilă, a declarat luna aceasta un oficial de rang înalt din cadrul Hyundai.

În China, autoritățile de reglementare ar fi recurs la directive informale pentru a frâna listările la bursă (IPO) ale companiilor producătoare de roboți umanoizi, după ce acțiunile producătorului Unitree au crescut de peste cinci ori la debutul pe bursa din Shanghai, pe 19 august, pentru ca ulterior să scadă cu 55% față de valoarea maximă atinsă.

Chiar și Elon Musk a vorbit cu o sinceritate neobișnuită despre dificultățile întâmpinate în cadrul propriului program Optimus de la Tesla.

„Acesta va fi produsul cu cea mai dificilă scalare a producției pe care am realizat-o vreodată la Tesla, deoarece fiecare componentă a robotului este nouă”, le-a spus Musk investitorilor în timpul conferinței privind rezultatele financiare din al doilea trimestru, adăugând că „nu există un lanț de aprovizionare”. Unde rezidă adevărata valoare

Un raport publicat anul acesta de Arthur D. Little – cea mai veche firmă de consultanță în management din lume, cu sediul la Bruxelles – susține același lucru.

„Roboții umanoizi vor atrage atenția; inteligența artificială (AI) fizică specializată va capta valoarea”, se arată în document, care utilizează termenul de „AI fizică” drept o categorie generală pentru mașinării – de la brațe robotice la vehicule autonome – capabile să perceapă mediul, să ia decizii și să acționeze în lumea reală.

Raportul estimează valoarea actuală a acestei piețe extinse la aproximativ 18 miliarde de dolari (15,8 miliarde de euro) – dintre care umanoizii reprezintă doar între 2 miliarde (1,75 miliarde de euro) și 3 miliarde de dolari (2,63 miliarde de euro) – și prognozează că aceasta va ajunge la o valoare cuprinsă între 60 de miliarde (52,7 miliarde de euro) și 100 de miliarde de dolari (87,9 miliarde de euro) până în 2030.

Multe demonstrații cu roboți umanoizi „sunt false, generate de AI sau puternic regizate”, avertizează raportul, în timp ce demonstrațiile reale implică adesea secvențe preînregistrate sau operarea de la distanță de către oameni.

Mediile structurate, precum fabricile și depozitele, reprezintă domeniul ideal de aplicare, susține raportul; aici, roboții pe roți și brațele robotice fixe vor fi primele care vor cunoaște o adopție la scară largă, fiind mai ieftine și mai ușor de adaptat pentru sarcini specifice.