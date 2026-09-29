Bărbatul acuzat că a ucis-o pe Valentina s-a predat în Elveţia. Noi informaţii despre traseul urmat după ce a fugit din România

Vlad Băltăţeanu, bărbatul acuzat că a ucis-o pe Valentina, s-a predat în Elveţia. Sursa colaj foto: Facebook/Vlad Băltăţeanu & Getty Images

Vlad Băltăţeanu, bărbatul acuzat că a ucis-o pe Valentina Tănăsie, s-a predat în Elveţia. Potrivit surselor Antena 3 CNN, acesta a mers luni seara la o secţie de poliţie din oraşul St. Gallen, aflat în nord-estul Elveţiei, unde a declarat că el este bărbatul de 30 de ani, dat în urmărire internaţională şi pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare într-un dosar de omor.

În aceste momente, principalul suspect în cazul morţii Valentinei se află în custodia autorităţilor elveţiene, urmând ca, în scurtă vreme, să înceapă procedurile legale în vederea predării sale către autorităţile române. Ulterior, acesta va fi adus în România, unde va răspunde pentru faptele pe care le-a comis.

Surse Antena 3 CNN au spus că Vlad Băltăţeanu ar fi călătorit cu trenul din Italia spre Elveţia. Conform celor mai noi informaţii, ar fi plecat în Ungaria imediat după crimă, cu ajutorul unui prieten din Sibiu care a spus că nu ştia nimic despre atrocităţile comise de acesta. Bărbatul a spus că l-a lăsat în Budapesta, iar de aici, se pare că Vlad Băltăţeanu ar fi plecat spre Italia, mai exact la Roma, de unde a luat un tren care l-a dus direct în Elveţia. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Mama Valentinei Tănăsie, tânăra ucisă și aruncată în râul Olt după ce trupul i-a fost ascuns într-o valiză, a dezvăluit detalii cutremurătoare despre una dintre ultimele conversații purtate cu fiica sa înainte de crimă. Într-un apel video, victima i-a spus mamei sale că fusese bătută și i-a arătat urmele loviturilor de pe corp. De asemenea, Valentina i-a spus că vrea să se întoarcă acasă, la părinți.

În urmă cu patru zile, Antena 3 CNN a obținut, în exclusivitate, conversațiile dintre tatăl Valentinei și Vlad Băltăţeanu, purtate în noaptea crimei. Tânăra ucisă a fost înmormântată vineri.

Ancheta în acest caz a început după ce o valiză, cu dimensiuni de aproximativ 80 pe 50 de centimetri, a fost observată plutind în zona barajului Zăvideni, marţi, 22 septembrie. În interior se afla trupul Valentinei Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, județul Dolj, fiica unui lăutar cunoscut în zonă. Victima locuia în Vâlcea împreună cu iubitul ei, un frizer în vârstă de 30 de ani, pe care l-ar fi cunoscut online.

Ultima discuţie telefonică dintre Valentina și tatăl său a avut avut loc în noaptea de duminică, 20 septembrie, spre luni, 21 septembrie, după o petrecere. Potrivit declarațiilor acestuia, tânăra i-ar fi spus că iubitul ei consumase o cantitate mare de alcool și o amenințase. Îngrijorat de cele aflate, luni, tatăl a încercat să ia legătura și cu bărbatul, mai ales că nu reuşea să o contacteze pe fiica sa.

Primele date ale anchetei indică faptul că Valentina Tănăsie prezenta răni la nivelul capului, coaste fracturate și mai multe echimoze. Conform concluziilor medico-legale, decesul tinerei a survenit în urma unei morți violente.