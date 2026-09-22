Descoperire macabră în apele Oltului. O valiză în care se afla trupul unei tinere, găsită de câţiva pescari. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Descoperire macabră în judeţul Vâlcea, marţi după-amiaza. O valiză cu trupul unei tinere a fost scoasă de mai mulţi pescari din râul Olt în zona Barajului de la Ioneşti. Locul a fost împânzit de poliţişti şi criminalişti, care au reuşit să afle cine este victima, iar acum urmează să refacă firul evenimentelor care au dus la moartea tinerei.

Potrivit unor surse din anchetă, iniţial, pescarii au văzut valiza plutind pe apa râului Olt şi s-au chinuit cu greu să o aducă la mal. În momentul în care au deschis-o, ei au fost şocaţi de descoperirea făcută şi au sunat imediat la serviciul unic de urgenţă 112. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de poliţie şi criminalişti. Conform primelor date ale anchetatorilor, trupul neînsufleţit aparţine unei femei tinere, iar pe corp prezintă mai multe lovituri, inclusiv escoriaţii. Surse Antena 3 CNN au spus că victima este o femeie de 28 de ani din Filiaşi şi ar fi fost ucisă în urmă cu 24 de ore.

Imediat ce se vor încheia cercetările de la faţa locului, trupul tinerei va fi dus la Institutul de Medicină Legală pentru a se stabili cu exactitate cauza morţii.

De cealaltă parte, poliţiştii încearcă să identifice tânăra care a fost descoperită într-o valiză, pe apele Oltului, în apropierea barajului din comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea.